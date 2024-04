Mercato : L’OM se positionne sur une pépite de 16 ans? Enorme concurrence dans ce dossier

L’Olympique de Marseille prépare l’avenir? Le club a coché le nom d’une pépite française âgée de 16 ans qui affole l’Europe avec Dijon en National.

Il a le même nom que la légende argentine mais est bel et bien en France, il s’agit de Rayane Messi, 16 ans, attaquant qui évolue à Dijon ! Le journal L’Equipe raconte ce mardi que le jeune joueur affole déjà plusieurs clubs depuis son éclosion en National. Les trois plus gros clubs allemands apprécient son profil : Borussia Dortmund, Leipzig et le Bayern Munich.

Forcément, en France, il est également très suivi. Le quotidien sportif parle d’un intérêt du LOSC, de Strasbourg mais aussi de l’OM. Le plus avancé dans ce dossier semble être le club lillois qui en aurait fait une priorité. A voir quelle décision prendra l’entourage de la jeune pépite native de Sèvres.

🚨L’OM suit la pépite Rayane Messi 🇫🇷 (16 ans), l’attaquant de Dijon qui a déja marqué en National ! Le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayern Munich, Lille et Strasbourg sont aussi sur le dossier. (@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/T6iRr2Xq64 — Infos OM (@InfosOM_) April 16, 2024

Est- ce qu’ils peuvent refuser le chèque ?

Avant de penser à acheter, il faudra certainement renflouer les caisses et cela pourrait arriver dès cet été. Depuis l’arrivée de Tudor à la tête de la Lazio, Guendouzi, comme à l’OM, se voit à nouveau mis de côté par le technicien croate alors qu’il était plus que performant jusqu’à présent. Cette situation pourrait remettre en cause l’option d’achat de 13 millions d’euros que possède l’international français. On a alors demandé à Hugo FTBL s’il serait pour ou contre un retour de Guendouzi à l’OM.

« vu les finances du club, l’OM peut-il faire une croix sur ce chèque ? » #OM #MercatOM pic.twitter.com/CVhe2JA2Mi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2024

« Oui dans l’idée je l’aime bien Guendouzi, en plus il me fait rire. Mais le fait qu’on n’ait pas eu Rongier de l’année, je pense que ça nous pousse à dire qu’on aurait besoin d’un Guendouzi. Parce qu’au milieu je me suis amusé à regarder, l‘OM n’a jamais joué deux matchs avec la même compo cette année et au milieu, toutes les paires y sont passées. Au début il y avait Rongier, après il y avait plus Rongier, un coup c’était Veretout, un coup c’était Ounahi, un coup c’était à trois, un coup c’était à quatre, un coup c’était à deux. Je sais pas s’il y a une paire de milieu qui vous a plu, mais on n’a jamais trop trouvé. Alors Guendouzi l‘année dernière à la fin, il était un peu sur le banc. Tudor l’avait mis limite en dix derrière deux attaquants, mais après c’est un bon joueur quand même. Et dans l’OM actuel il ferait du bien.

Après au vu de tout ce qu’on entend sur les finances de l’OM et tout comme le club vend pas beaucoup, que le club est obligé de vendre, là il y a un chèque qui est déjà signé et qui va arriver dans les caisses. Est-ce qu’ils peuvent, sachant que c’était déjà planifié de l’année dernière pour cette année, est-ce qu’ils peuvent refuser le chèque ? À moins qu’ils peuvent encaisser le chèque et le racheter derrière ou se le refaire prêter ou quelque chose comme ça. »