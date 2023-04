Mercato : L’OM se positionne sur une révélation de Ligue 2 !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Kevin Van Den Kerkhof au poste de latéral droit. Le joueur de Bastia est considéré comme l’une des révélations de Ligue 2.

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, souvent bien informé sur le mercato, l’Olympique de Marseille aurait bel et bien coché le nom de Kevin Van Den Kerkhof, joueur de Bastia. En Ligue 2, l’international algérien est l’une des révélations du championnat au poste de latéral droit.

L’ancien joueur de Dudelange au Luxembourg ferait bien partie des pistes de l’OM pour le prochain mercato, au même titre que le RC Lens qui n’a fait aucune offre pour le moment. Evalué à 1,2 million d’euros sur Transfermarkt, il pourrait venir apporter du renfort en défense, lui qui peut aussi évoluer en central.

Oui, Kevin Van Den Kerkhof intéresse Lens mais aucune offre sur la table pr le moment.

Marseille suit le joueur, exactement !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 11, 2023

Clauss fait des mauvais choix, il n’a plus sa qualité de centres

« Là c‘est décevant avec Clauss. Quand tu as des joueurs qui sont limités, tu as tendance à être beaucoup plus indulgent. Quand tu vois le début de saison qu’il a produit. Il est dans le top 3 des meilleurs passeurs en Ligue 1. Je pense que cette non sélection à la coupe du monde l’a plombé mentalement. Lui-même l’a reconnu que mentalement, c’est compliqué pour lui à un virage de sa carrière. Mais là il est méconnaissable. Il fait des mauvais matchs, avec des mauvais choix. Il n’a plus sa qualité de centres, alors qu’il y avait quelques situations que l’on pouvait beaucoup mieux exploiter. Je ne veux pas le blâmer et j’espère qu’il va se reprendre parce qu’il reste pas mal de matchs. Mais il faudrait qu’il se reprenne rapidement et pourquoi pas, pour qu’il y ait un déclic psychologique, mettre titulaire Kaboré. Kaboré ne pourrait peut-être pas apporter autant offensivement que Clauss, mais qui a l’air quand même plus sérieux défensivement. Sur les dernières entrées en jeu de Kaboré je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)