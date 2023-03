Mercato OM : Longoria a déjà fait un choix important pour la saison prochaine ?

En difficulté depuis quelques matchs malgré des fulgurances et des buts venus d’ailleurs, Nuno Tavares pourrait ne pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille aurait l’intention de laisser filer Nuno Tavares à la fin de la saison s’il ne montre pas plus d’efficacité. Comme l’explique L’Equipe ce lundi, les récentes errances du Portugais n’ont pas convaincu les dirigeants marseillais de tout faire pour l’arracher à Arsenal cet été. Le quotidien sportif explique qu’il pourrait ne pas être le premier choix au mercato hivernal.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Arsenal a tranché pour l’avenir de Nuno Tavares?

🔹La direction de l’OM monte de moins en moins dans le wagon Nuno Tavares 🇵🇹 après sa saison façon « montagnes russes ». Il n’est pas sûr qu’il soit le premier choix cet été si Arsenal décide de le mettre sur le marché. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/SV7lWuh0gL — MercatOM (@Mercat_OM) March 7, 2023

Tavares a tout fait à l’envers

Avec cette victoire 1-0 contre Rennes, l’OM conforte sa deuxième place de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur Monaco et Lens. Malgré ce succès certains joueurs ont été médiocres, comme Nuno Tavares qui a une nouvelle fois rechigné à faire le travail défensif.

»On a tous vu le même match. Tavares c’était une catastrophe ce soir. A un moment donné il a un super centre, il peut faire une belle reprise volée du pied droit. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il a décidé de tout faire à l’envers. Si en plus offensivement il ne fait pas les bons choix, il lui reste quoi ? C’est un mec qui est bon techniquement, qui va vite, qui est hyper costaud physiquement. Mais il n’utilise pas ses qualités. Ce soir le repli défensif c’était ridicule. Le mec trottine. A un moment Guendouzi lui gueule dessus en lui demandant de revenir défendre. Tavares on dirait que ça ne le concerne pas de défendre. C’est hallucinant dès que ça met un peu de vitesse il ne bouge pas. Et à cause de ça Mbemba reste derrière. L’attitude défensive de Tavares est insupportable. Je ne comprends pas pourquoi Tudor ne le secoue pas une bonne fois pour toutes. S’il veut faire une bonne carrière à un moment donné il faut défendre. Tu ne pas faire qu’attaquer. Mis à part un contrôle et un retour positif, devant il a été nul. Les deux actions que tu prends à la fin avec les deux têtes. Deux fois c’était lui qui a lâché le marquage. Même sur les coups de pied arrêtés il n’est pas foutu de garder un mec au marquage. Je ne comprends pas pourquoi Tudor sacrifie Clauss, qui dans l’attitude est présent, pour Tavares. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (5/03/2023)