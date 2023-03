Mercato OM : Arsenal a tranché pour l’avenir de Nuno Tavares?

Prêté par Arsenal, Nuno Tavares est très clivant aux yeux des supporters marseillais. D’après The Telegraph, le club anglais aurait tranché sur son avenir.

L’avenir de Nuno Tavares est intimement lié à celui de Kieran Tierney à Arsenal. Le club anglais souhaiterait voir comment évolue la situation de l’Ecossais avant de prendre une décision finale. Le Portugais devrait donc faire son retour chez les Gunners et devra convaincre Mikel Arteta par ses prestations lors de la pré-saison.

A LIRE AUSSI : Ce que l’OM a dit à Ounahi pour cette saison…

Newcastle are understood to be plotting a move for Kieran Tierney this summer. Eddie Howe is a long-time admirer of the Scotland international. Tierney will have three years remaining on his contract so he will be expensive, if #AFC are willing to sell himhttps://t.co/pozcKs2Om4

— Sam Dean (@SamJDean) March 6, 2023