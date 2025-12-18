Mercato : L’OM sur un jeune talent de l’Atalanta !

Gabriel Ramaj est en train de s’imposer comme l’un des jeunes défenseurs les plus suivis du football de formation européen. Âgé de 19 ans, le défenseur central gaucher de l’Atalanta Primavera réalise une saison remarquée, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs à travers le continent, dont l’Olympique de Marseille.

Né le 9 février 2006, Ramaj est aujourd’hui l’un des cadres de l’équipe réserve de l’Atalanta, dont il porte régulièrement le brassard de capitaine. Une marque de confiance forte de la part du club bergamasque, réputé pour la qualité de sa formation et sa capacité à faire éclore de jeunes talents au plus haut niveau.

Des performances suivies de près en Europe

C’est notamment en UEFA Youth League que le défenseur s’est illustré. Solide dans les duels, calme sous pression et précis dans la relance, Gabriel Ramaj a affiché une grande maturité malgré son jeune âge. Son pied gauche, sa lecture du jeu et sa capacité à construire depuis l’arrière correspondent parfaitement aux standards actuels du poste de défenseur central.

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, spécialiste du mercato, plusieurs clubs européens surveillent attentivement son évolution. Parmi eux figurent l’Olympique de Marseille, mais aussi le Slavia Prague et le FC Saint-Gall, des clubs réputés pour offrir du temps de jeu et des opportunités aux jeunes talents en développement.

International espoirs albanais, Ramaj a récemment été convoqué avec la sélection U21, confirmant son statut grandissant sur la scène internationale. À l’Atalanta, sa progression s’inscrit pleinement dans la tradition du club, reconnu comme l’un des meilleurs centres de formation en Europe.

A lire aussi : Les finances de l’OM toujours fragiles, McCourt a signé un énorme chèque !