Mercato : L’OM tente de chiper un joueur à Igor Tudor?

Les dirigeants olympiens seraient très attentifs à la situation de Luis Alberto, qui a annoncé début avril son intention de quitter le club italien cet été.

L’OM serait très intéressé par Luis Alberto dont le contrat se termine en juin 2027. Cependant, le joueur a envie de quitter la Lazio dès cet été. Le milieu offensif Luis Alberto fait donc le forcing pour quitter la Lazio de Rome. Le problème : il est sous contrat jusqu’en 2027 et son président Claudio Lotito n’a évidemment pas l’intention de le libérer de son contrat. Le nom du milieu de terrain a été évoqué du côté de l’OM.

« Il veut probablement partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il est membre du club. Nous ne jetons pas d’argent par la fenêtre. Les règles sont les règles, tant civiles que pénales, et elles doivent être respectées. Il a demandé un renouvellement l’été dernier, il est le deuxième joueur le mieux payé de la Lazio, il demande autre chose, il ne se présente pas au camp d’entraînement, comme vous vous en souviendrez tous. Et maintenant qu’il part, il déclare cette chose, d’un coup, et sans rien dire au club. S’il veut partir, il doit trouver l’équipe qui l’achètera. »

🔵🇪🇸 Lazio president Lotito: “Luis Alberto wants to leave as free agent and terminate the contract but he recently signed a new four year deal”.

“I’m not crazy, if he wants to leave Lazio he has to bring a proposal to sign him. We’re not wasting our money”. pic.twitter.com/yk2ib44K6X

