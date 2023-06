Mercato : L’OM tente de doubler Lens pour cet international Espoirs ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

A la lutte avec Lens pendant plusieurs semaines en Ligue 1, l’OM semble l’être aussi sur le marché des transferts. En effet, après Habib Diarra un autre milieu de terrain serait dans le viseur des deux clubs.

Selon l’Equipe, « le RC Lens a entamé des premières démarches pour recruter Andy Diouf (FC Bâle). L’ancien Rennais sort d’une première saison très convaincante en Suisse qui a permis à son club de lever l’option d’achat de son prêt. Mais le milieu de terrain pourrait ne pas vivre de deuxième saison en Suisse. L’Olympique de Marseille s’est également mis sur les rangs ces derniers jours. »

Andy Diouf aussi visé par l’OM ?

Passé un an par le centre de formation du PSG, ce milieu de terrain défensif a rejoint Rennes et 4 ans plus tard il a été prêté au FC Bâle. Il a réussi cette saison en Suisse avec 34 matches joués en Super League, 57 toutes compétitions confondues. Ce gaucher de 20 ans est-il une alternative à Geoffrey Kondogbia ?

Le président Longoria avait fait le point suite au départ de Tudor début juin: « On est dans une direction correcte. On va faire le meilleur résultat économique depuis longtemps. C’est le résultat de beaucoup de rigueur. On a un accélérateur, c’est CVC. Le projet est d’arriver en 2024-2025 avec la plus grande stabilité économique possible. Je suis content de la tendance économique actuelle. »

Ce dernier avait aussi les bases solides du club : « On est entré dans une situation positive. Il faut prendre de la hauteur. On a stabilisé le club sur le plan économique. Ce sera encore plus positif à l’avenir. On va pouvoir construire sur des bases solides. Mais rien n’est légitime s’il n’y a pas des bons résultats sportifs à côté. On doit continuer sur cette tendance sans s’imposer de limite. Il faut être le plus préparé possible. On doit être prêt, toujours à la hauteur avec des résultats sportifs et économiques les plus équilibrés possibles. »