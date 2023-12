Mercato : L’OM tente de faire revenir un ancien jeune du centre ? (Lyon, Rennes, Toulouse aussi sur le coup!)

Confronté à des problèmes financiers, le président de l’Adana Demirspor ouvre la porte à un départ de l’attaquant international Yusuf Sari. Le joueur de 25 ans formé à l’OM, suscite l’intérêt de plusieurs club de Ligue 1 : Lyon, Rennes , Toulouse et… Marseille

La Ligue 1 montre un réel intérêt pour Yusuf Sari. Né à Martigues, et formé à l’OM l’attaquant de 25 ans a eu une brève expérience en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille face à Toulouse le 24 septembre 2017, pour une minute de jeu (il compte également trois apparitions en Coupe de France, toujours avec l’OM). Six ans plus tard, l’ailier de petite taille (1,68m) connaît du succès à Adana Demirspor, actuellement sixième du championnat turc avec deux buts et six passes décisives.

En raison des difficultés financières du club turc depuis le début de la saison, certains joueurs, dont l’ancien Rennais M’Baye Niang et l’ancien Montpelliérain Younes Belhanda, se questionnent sur leur avenir. Yusuf Sari pourrait donc lui aussi quitter le club prochainement.

L’OM, Lyon et Rennes sur le coup !

Avec un début de saison prometteur, marqué par ses quatre premières sélections avec l’équipe nationale turque, dont un but contre l’Allemagne en novembre, l’attaquant de Demirspor suscite l’intérêt de plusieurs club notamment en Ligue 1. Comme rapporté récemment par RMC Sport, Toulouse et l’OL ont déjà manifesté leur intérêt.

Le président Murat Sancak a récemment confirmé ces informations au micro de TRT Spor, en précisant que Lyon, Marseille et Rennes se sont également positionnés. « Il y a Marseille, il y a Rennes, il y a l’OL aussi. Si je trouve que cela en vaut la peine, je l’enverrai. S’il trouve que ça vaut le coup, s’il veut y aller aussi, ce serait une grosse erreur de le garder », affirmant ainsi la possibilité d’un départ du joueur, a -t-il ainsi déclaré.

