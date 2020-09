André Villas-Boas et l’OM suivaient depuis plusieurs semaines le dossier Cuisance. Le milieu de terrain du Bayern a finalement opté pour un transfert à Leeds, le club olympien pourrait tenter de se faire prêter un milieu de terrain d’Arsenal…

L’OM semble se préparer à un (ou plusieurs) départ avant la fin du mercato. Le club olympien négociait encore avec Cuisance avant son départ vers Leeds, il pourrait tenter de se faire prêter l’international français d’Arsenal Mattéo Guendouzi. L’ancien lorientais n’est pas dans les petits papiers de Mikel Arteta et se retrouve le plus souvent sur le banc d’Arsenal. Guendouzi aurait été sollicité par Villarreal, le Hertha Berlin, Valence et le Betis Séville. L’OM serait aussi sur les rangs…

L’OM veut se faite prêter Guendouzi ?

Selon les informations de FootMercato en provenance d’Angleterre, « Arsenal a récemment été approché par l’Olympique de Marseille, dans le cadre d’un prêt. Le club phocéen a contacté l’entourage du joueur pour faire connaître son intérêt. Le but étant toujours de renforcer l’effectif en vue de la Ligue des Champions, à moindre coût. » L’OM semble anticiper un possible départ avant le 5 Octobre, Pablo Longoria et André Villas-Boas ont déjà expliqué qu’il avaient des solutions de rechange si tel est le cas. Guendouzi en serait une…