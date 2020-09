Mercato OM : Longoria veut concrétiser des départs !

Ce mardi, la nouvelle recrue de l’OM, Luis Henrique a été présenté à la presse au centre RLD. Le directeur du football, Pablo Longoria a évoqué le mercato, plusieurs mouvements pourraient intervenir avant le 5 Octobre…

Pablo Longoria a expliqué que l’effectif marseillais était long, et que plusieurs joueurs pourraient partir (Mitroglou ?). Le nouveau directeur sportif a aussi confié que le marché des transferts commençait à s’agiter à quelques jours de sa fermeture…

On travaille sur quelques sorties de joueurs — Longoria

« On travaille sur quelques sorties de joueurs. C’est un mercato compliqué, il a démarré il y a 10 jours, ça bouge… On a un effectif long, on sera attentifs. »

Pablo Longoria – source : Conférence de presse (29/09/2020)