Mercato : L’OM toujours chaud sur cette piste à 32M€ ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille est toujours en attente des résultats de sa seconde audience avec la DNCG. Cela n’empêche pas les dirigeants olympiens de continuer à travailler pour attirer d’éventuelles futures recrues. Comme Evan Ndicka…

Le défenseur français de 22 ans de l’Eintracht Francfort a déjà été cité à l’OM ces dernières semaines. Selon Foot Mercato, le club marseillais continuerait de penser à lui en vue de la saison prochaine. Ils attendent cependant encore le feu vert de la DNCG.

À noter tout de même que Ndicka est évalué par le site Transfermarkt à 32M€. Dans l’état actuel des choses, il est difficile de s’imaginer l’OM sortir une telle somme…

À lire aussi : La porte s’ouvre pour Ndicka mais beaucoup de concurrence ?

Ndicka, une belle opportunité ?

« Je l’ai vu jouer car Francfort fait une très grosse saison, c’est un défenseur qui en plus marque des buts car c’est un reproche que je peux faire à Saliba. On a des défenseur de grand gabarit et on a très peu marqué, c’est finalement Guendouzi qui marque le plus sur les corners de la tête. Ndicka est un très bon joueur mais j’ai du mal à le voir à l’OM car il y a une concurrence énorme et sincèrement je le vois rester en Allemagne. Ca peut être au Bayern qui a comme stratégie de prendre ce qu’il se fait de mieux en Allemagne. » David (@Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)