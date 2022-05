Mercato OM: La porte s’ouvre pour cette grosse piste défensive de Longoria ?

Pablo Longoria travaille activement sur le mercato estival. Plusieurs chantiers sont annoncés notamment en défense centrale ou le profil du jeune Evan Ndicka serait visé. Annoncé comme une des pistes prioritaires du président marseillais, son club pourrait accepter de le céder contre un beau chèque si on en croit les informations de l’Équipe.

Cette saison Jorge Sampaoli s’est appuyé sur Saliba, Caleta Car et Kamara pour formé son axe de défense. Ces trois joueurs pourraient quitter l’OM cet été, Saliba n’est que prêté et le faire revenir définitivement semble très compliqué, Caleta Car n’a plus qu’un an de contrat et pourrait cette fois rejoindre la Premier League alors que Kamara, qui a surtout joué au milieu, sera libre à la fin de la saison. Luan Peres sera encore là la saison prochaine, tout comme Balerdi qui s’est fait opéré, par contre Alvaro, écarté depuis plusieurs semaines, ne devrait pas revenir. Longoria a déjà assuré l’arrivée de Samuel Gigot, cependant si tous les départs se confirme le nom d’Evan Ndicka est évoqué…

Francfort ouvert à un départ de son joueur ?

Si on en croit les informations de l’Équipe, l’Eintracht Francfort serait prêt à laisser filer leur défenseur de 22 ans dès cet été. En fin de contrat en 2023, le joueur formé à l’AJ Auxerre a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger l’aventure avec les onzième du classement de Bundesliga. Les allemands ne voudraient pas prendre le risque de voir leur joueur partir libre l’été prochain. Pour cela, le club entrainé par Olivier Glasner demandera un chèque de 20 millions d’euros pour accepter de vendre leur roc défensif.

Si Pablo Longoria veut conclure ce dossier rapidement il faudra le faire rapidement car l’international Français -20 ans ne manquerait pas de prétendants. D’après l’Équipe qui reprend les informations de Bild, plusieurs clubs européens et pas des moindres suivraient de près la situation d’Evan Ndicka. Les nouveaux riches de Newcastle seraient venus aux renseignements, tout comme Arsenal et Tottenham. En france, en plus de l’OM, Monaco serait attentif tout comme le PSG qui craint un départ de Presnel Kimpembe.

Pilier de la défense de l’Eintracht Francfort, qui disputera mercredi (21 heures) la finale de Ligue Europa face aux Glasgow Rangers, le jeune Français Evan Ndicka (22 ans) s’est révélé cette saison en Allemagne. Portrait en cinq points. https://t.co/R1OuCB5HlH pic.twitter.com/QeYWuVl3Vb — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 18, 2022

On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant

Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, Ndicka a une belle réputation et sa mise sur le marché cet été ne sera pas pour autant synonyme d’un petit montant. Si l’OM est prêt à investir un montant estimé de 15 à 20M€, cela veut peut être dire qu’un dossier comme celui de Saliba est trop compliqué…

« Ndicka ? C’est un bon joueur et le média est sérieux mais cela veut dire que Saliba s’en va alors ? On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant. La cote de Ndicka est haut mais allégée par le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. En france, les clubs demande des montants trop élevés à l’OM, tu l’as vu avec Rongier que tu as payé un bras. Je ne vais pas dire que je regarde la Bundesliga tous les weekend, mais Ndicka a une bonne réputation… » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

