Mercato : l’OM verrouille sa pépite internationale U15 face aux géants européens !

L’Olympique de Marseille a réussi un joli coup en sécurisant la signature de Samy Bedja, jeune milieu offensif international U15 français, pour une durée de trois ans. Né en 2010 et formé au club, ce pur produit du centre de formation olympien a préféré rester à l’OM malgré les sollicitations de clubs prestigieux comme le FC Barcelone, Manchester United, le Bayer Leverkusen ou encore l’Ajax Amsterdam.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, Samy Bedja brille par sa vision du jeu, sa percussion, son explosivité et son aisance technique. Depuis les catégories U13 et U14, il s’est illustré en remportant plusieurs trophées individuels prestigieux. Désormais international U15, il évolue déjà avec les U17, où ses statistiques parlent pour lui : 8 buts et plusieurs passes décisives en moins de 10 matchs.

Déjà dans le groupe pro : De Zerbi convaincu par son talent

En mars 2025, Roberto De Zerbi a surpris en conviant Samy Bedja à l’entraînement avec l’équipe première, une première pour un joueur âgé de seulement 14 ans. Une intégration précoce confirmée par le directeur sportif Mehdi Benatia, lors d’une séquence vidéo partagée sur les réseaux officiels du club. Cette décision confirme la volonté du club de miser pleinement sur ses jeunes talents.

🚨EXCL #teamOM 🔵⚪️ 💫l’OM a verrouillé sa pépite Samy Bedja international U15 🇫🇷 🎯malgré l’interêt du Barça, de MU, du Bayer et de l’Ajax, l’OM va faire signer 3 ans aspirant l’un des plus grands talents de sa génération, monté en pro avec Roberto De Zerbi en avril dernier… https://t.co/ILuukWylRu pic.twitter.com/36fcNmpQba — Sébastien Denis (@sebnonda) July 21, 2025

Convoitises européennes : le phénomène suivi de près

Le profil technique et précoce de Samy Bedja n’est pas passé inaperçu. De nombreuses écuries européennes, dont le FC Barcelone, Manchester United, Benfica, le Borussia Dortmund, le RB Salzbourg, le Bayer Leverkusen et l’Ajax, suivent de près sa progression. Selon Foot Mercato, il figure déjà parmi les cibles prioritaires pour les grands clubs en quête de pépites à fort potentiel.



Pour se prémunir contre un départ prématuré, l’OM a fait signer à Samy Bedja un contrat aspirant de trois ans, qui le lie au club jusqu’à ses 16 ans, conformément à la réglementation française. Ce contrat empêche tout transfert à l’étranger d’ici là, un choix stratégique du club phocéen pour préserver l’éclosion d’un joueur déjà intégré à la cellule élite du centre.