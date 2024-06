Mercato : L’OM veut aussi Mikautadze… l’attaquant donne une indication !

L’OM espère toujours une fin positive dans les négociations avec Sergio Conceicao. En attendant l’arrivée du coach, la direction travaille sur plusieurs dossiers et serait dans le coup pour tenter de récupérer Georges Mikautadze…

Le FC Metz a levé l’option d’achat et récupère son attaquant Georges Mikautadze parti à l’Ajax l’été dernier et revenu en prêt cet hiver. Le joueur ne va pas rester dans le club rétrogradé en secodne division, il va rebondir en Ligue 1. Selon RMC, l’AS Monaco pense à lui pour venir remplacer Wissam Ben Yedder, « des discussions avec le clan du joueur sont avancées, les deux parties se sont même rencontrées. » Lyon, le Stade Rennais et l’OM sont notamment revenus dans la liste des clubs potentiellement intéressés par le Géorgien. Sans Coupe d’Europe, l’OM n’est pas favori dans ce dossier…

L’attaquant a fait savoir qu’il allait rester en France et donc signer dans un club de Ligue 1. Il l’a confié au compte « Geo Team ». « Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair».

🚨BREAKING: « I will stay in France » 🇫🇷✨

🔘 »Yes I confirm it. I will stay in France but I don’t know the club yet. It will be clear soon ». – Said Georges Mikautadze to Me 🔥 pic.twitter.com/mbxSV7KF1s

— Geo Team (@Geo__team) June 10, 2024