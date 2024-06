Mercato : Déjà une réponse pour ce joueur pisté par l’OM !

Alors que tout le monde s’impatiente de voir l’entraîneur arriver à l’OM, la piste Gabriel Suazo a pris de l’ampleur ces dernières heures. Le Chilien calme le jeu.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas d’entraîneur mais les rumeurs commencent déjà sur des probables arrivées et départs. Au Chili, on parle d’un intérêt des Marseillais pour le latéral gauche de Toulouse : Gabriel Suazo. Seulement, le défenseur du TFC ne veut pas encore entendre parler de départ.

« Le Mercato commence à peine. Il y a beaucoup de choses qui pourront être dites, mais je suis calme. Je me concentre sur ce qui est vraiment important. C’est-à-dire l’équipe nationale et bien me préparer pour la Copa America », a expliqué le principal intéressé qui est actuellement avec sa sélection. Les Marseillais devront donc être patients dans ce dossier !

A DÓNDE VA GABY SUAZO 🤔 Lyon, Marsella y hasta el Everton de la Premier League 🇬🇧 han aparecido en el horizonte de Gabriel Suazo ⏩ « Él cree que puede dar un paso más en Francia », asegura @lopezrodrigo3 en #DFSHAChile 🇫🇷 pic.twitter.com/FZurZ7WOgt — DSPORTS Chile (@DSportsCL) June 7, 2024

Diminuer la masse salariale en gardant se meilleurs joueurs…

Sergio Conceiçao demeure la priorité numéro un du club marseillais. Les dirigeants de l'OM attendent toujours sa réponse. Celle-ci ne devrait plus tarder. Sans coach, l'état-major Olympien peut difficilement lancer son mercato.

Sans coupe d’Europe, et avec la grande incertitude des revenus liées aux droits TV, Marseille va devoir fortement réduire sa masse salariale. Toutefois, selon les informations du journal La Provence, Pablo Longoria aimerait conserver trois jours importants de l’effectif actuel: Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang.