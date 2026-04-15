Mercato : L’OM veut doubler la concurrence pour ce talent portugais ?

L’Olympique de Marseille accélère en coulisses sur le mercato estival. Le club phocéen cible un jeune défenseur prometteur venu du Portugal pour anticiper plusieurs départs en défense. Mais la concurrence s’annonce particulièrement féroce sur ce dossier déjà très convoité.

Un pari défensif venu du Portugal

Dans l’optique de renforcer son arrière-garde, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Gonçalo Oliveira, un défenseur central de 19 ans évoluant au sein de la réserve du Benfica Lisbonne. Considéré comme un profil à fort potentiel, le jeune Portugais attire l’attention de plusieurs recruteurs européens grâce à ses performances solides en deuxième division portugaise.

Selon les informations relayées par Ekrem Konur, les scouts marseillais suivent avec attention l’évolution du joueur. Son profil correspond aux besoins actuels de l’OM, qui souhaite injecter de la jeunesse et du dynamisme dans sa charnière centrale.

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Une défense à reconstruire, Gonçalo Oliveira jeune talent…

L’état-major marseillais anticipe déjà la saison prochaine avec plusieurs incertitudes en défense. Des départs importants sont envisagés, notamment celui de Leonardo Balerdi, ce qui pousse le club à explorer activement le marché. Dans ce contexte, Gonçalo Oliveira apparaît comme une option crédible et accessible.

Le joueur, qui n’a pas encore eu sa chance avec l’équipe première de Benfica Lisbonne cette saison, pourrait être tenté par un départ pour obtenir davantage de temps de jeu. “Il veut jouer”, indique la tendance actuelle autour du dossier, ce qui pourrait faciliter les négociations lors du mercato estival.

Une concurrence déjà bien installée

Cependant, l’OM est loin d’être seul sur ce coup. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont également coché le nom du jeune défenseur. Parmi eux, l’AS Monaco, le RC Strasbourg, le LOSC Lille et le RC Lens suivent eux aussi attentivement la situation.

Cette forte concurrence pourrait rapidement faire grimper l’intérêt autour du joueur, même si son absence d’expérience au plus haut niveau reste un facteur à prendre en compte.

Une opportunité de marché à saisir

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Benfica Lisbonne, Gonçalo Oliveira dispose néanmoins d’une valeur marchande estimée à environ 2 millions d’euros. Un montant relativement accessible qui en fait une cible attractive pour de nombreux clubs français.

Pour l’Olympique de Marseille, l’opération pourrait représenter un véritable coup stratégique : recruter un jeune talent à fort potentiel avant son explosion. Reste désormais à savoir si le club phocéen saura se montrer le plus convaincant dans un dossier qui s’annonce déjà très disputé.