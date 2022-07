Mercato : Longoria veut un effectif de 22-23 joueurs… ou en est l’OM ?

En conférence de presse mardi, Pablo Longoria a été clair. le président de l’OM veut construire un effectif de 22-23 joueurs. Ou en est l’OM alors que le mercato n’est pas terminé ?

Lors de la conférence de presse de présentation de Gigot, Touré et Mbemba, Pablo Longoria a expliqué son objectif : « Dans la construction de l’effectif, la complémentarité est essentielle. Sur un groupe de 22-23 joueurs c’est important. (…) L’objectif est d’avoir un groupe de 22-23 joueurs. On travaillera sur les situations individuelles des joueurs. »

Si l’on valide les recrues Luis Suarez, Ruben Blanco et Jonathan Clauss et que l’on exclut Alvaro, Kevin Strootman et Luis Henrique (Botafogo), l’effectif est constitué de 23 joueurs mais aussi 10 jeunes joueurs dont les recrues Elmaz, Van Neck, Nyakossi et Mughe.

Un effectif de 23 joueurs sans compter les jeunes et en attendant des recrues…

Le président devrait encore valider au moins deux arrivées: un latéral gauche (Tavares, Lazovic ?), mais aussi un milieu défensif (Veretout?). Quid donc de deux à trois départs ? Le jeune Simon doit être prêté en L2. Amavi ou Kolasinac sera surement poussé dehors avec l’arrivée d’un autre latéral gauche. De plus, Konrad n’a plus vraiment de poste dans le système de Tudor, un prêt est-il envisagé ? Enfin, en attaque, un joueur comme Bakambu semble rétrogradé dans la hiérarchie avec le recrutement de Suarez, quid d’un départ, sauf si une offre arrive pour Milik. Dieng semble correspondre au jeu du coach croate et en plus il affiche son envie de rester au moins une saison de plus à Marseille…

Gardiens (2 + 2 jeunes)

Pau Lopez / Ruben Blanco / Jelle Van Neck / Simon Ngapandouetnbu

Défenseurs centraux (6 + 2 jeunes)

Léo Balerdi / Duje Caleta Car / Luan Peres

Chancel Mbemba / Samuel Gigot / Isaak Touré

Yakine Said M’Madi / Roggerio Nyakossi

Latéraux (4)

Jonathan Clauss / Pol Lirola / Jordan Amavi / Sead Kolasinac

Milieux défensifs (3 + 3 jeunes)

Valentin Rongier / Mattéo Guendouzi / Pape Gueye / Bartug Elmaz / Oussama Targhalline / Paolo Sciortino

Milieux offensifs (4 + 3 jeunes)

Dimitri Payet / Gerson / Cengiz Under / Konrad De La Fuente / Bilal Nadir / Ugo Bertelli / Salim Ben Seghir



Attaquants (4)

Arek Milik / Cédric Bakambu / Bamba Dieng / Luis Suarez

