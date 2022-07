Mercato OM : Une recrue surprise en provenance d’Italie?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Darko Lazovic, ancien joueur d’Igor Tudor à l’Hellas Verone ! D’après TuttoMercato, le club serait en négociations avancées pour récupérer le joueur !

Igor Tudor est venu remplacer Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le Croate espère avoir des recrues et notamment sur les côtés. Dans sa tactique, la présence de bons latéraux est essentielle.

A droite, le nouveau coach devrait profiter de l’arrivée de Jonathan Clauss du RC Lens. Le joueur sera officialisé après sa visite médicale. Pour le côté gauche, de nombreux noms sont sortis dans les médias. La piste menant à Nuno Tavares semblait la plus chaude ces derniers jours.

Selon TuttoMercato et le journaliste Marco Conterio, l’Olympique de Marseille avancerait dans le dossier Darko Lazovic. Le Serbe était le joueur de Tudor à Verone et évoluait à gauche malgré le fait qu’il soit droitier. Sur Transfermarkt, il est évalué à 4 millions d’euros. Il ne lui reste que deux ans de contrat dans le club italien.

« Négociation surprise pour l’OM : L’Olympique de Marseille est à un stade avancé pour récupérer un fidèle d’Igor Tudor en la personne de Darko Lazovic de l’Hellas Verone » Marco Conterio – Source : Twitter (20/07/22)

📢⚪️🔵 Trattativa a sorpresa per l’ #OM : l’Olympique Marsiglia è in fase avanzata per prendere un fedelissimo di Igor Tudor come l’esterno 🇷🇸 Darko Lazovic dall’ #HellasVerona . #TeamOM @TuttoMercatoWeb

« Dans la construction de l’effectif, la complémentarité est essentielle. Sur un groupe de 22-23 joueurs c’est important. On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s’attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l’obligation d’être compétitif. L’objectif est d’avoir un groupe de 22-23 joueurs. On travaillera sur les situations individuelles des joueurs.I l y a toujours le court terme: avoir des résultats. On est jugé que pour les résultats. A l’OM, les exigences sont élevées et on doit répondre aux attentes des supporters. A moyen terme, c’est l’éthique et du respect pour le propriétaire. A long terme, c’est avoir la santé économique et se projeter sur 100 ans. C’est un équilibre. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (19/07/22)