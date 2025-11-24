Mercato : Malgré des offres, il n’a pas signé au PSG, à Lyon ou l’OM… sans regrets !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Achille Emana, aujourd’hui âgé de 43 ans, est revenu avec franchise sur plusieurs moments clés de sa carrière. L’ancien milieu international camerounais, qui a passé sept saisons au Toulouse FC, a expliqué qu’il avait été proche de rejoindre plusieurs grands clubs français, dont l’OM, sans que le transfert ne se concrétise.

Emana, joueur emblématique du TFC dans les années 2000, a raconté les coulisses de ces contacts répétés avec certains des plus grands projets de Ligue 1. Parmi eux figurait l’Olympique de Marseille, qui s’était positionné sur le milieu de terrain avant finalement d’opter pour un autre profil.

« Le transfert qui aurait pu se faire ? Il y en a eu trois, à Paris, Lyon et Marseille », explique-t-il dans les colonnes du quotidien sportif. « Mais j’aimais trop mon petit cocon à Toulouse et j’aimais trop Olivier Sadran, mon président. Il a beaucoup compté pour moi. C’était comme un deuxième papa. Il m’a toujours chouchouté. Parfois, je dormais dans son salon avec son fils, on jouait ensemble à la console. »

L’OM était prêt, mais a finalement choisi Modeste Mbami

Dans ses confidences, Emana précise également les circonstances exactes des approches marseillaises. Selon lui, le club phocéen était venu après le PSG et l’OL, mais n’avait pas finalisé l’opération en raison d’un choix sportif différent.

« La première fois que j’ai failli partir, c’est quand le PSG a fait une offre, à l’époque où Alain Roche était directeur sportif. Je le connaissais depuis Valence. Après, il y a eu l’OL et enfin l’OM, qui a finalement pris Mbami. Je ne regrette pas d’être resté. J’ai eu une belle carrière à Toulouse. »

À cette période, l’OM cherchait à renforcer son milieu et avait effectivement porté son choix sur Modeste Mbami, arrivé en 2006 en provenance du Paris Saint-Germain. Une décision qui a scellé le destin d’Emana, resté fidèle au TFC.

Un joueur majeur du championnat

Achille Emana a disputé 164 matchs de Ligue 1 pour 23 buts et a été un élément central dans le renouveau toulousain du début des années 2000. Sur la scène internationale, il totalise 43 sélections avec le Cameroun, participant notamment à plusieurs CAN.

Pour les supporters de l’OM, ces révélations offrent un éclairage rare sur un transfert qui aurait pu modifier le visage du milieu marseillais à l’époque. Pour Emana, en revanche, aucun regret : sa carrière toulousaine reste l’un des grands chapitres de sa vie de joueur.