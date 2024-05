Mercato : Malgré la piste Sarri, l’OM ne lâche pas ce coach !

Ce lundi, nous apprenions que Maurizio Sarri était l’une des pistes de l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Le club ne lâche pas la possibilité de récupérer Paulo Fonseca !

Paulo Fonseca reste l’une des priorités de l‘Olympique de Marseille au poste d’entraîneur. Comme nous l’informe ce lundi le journaliste Andrés Onrubia Ramos du journal AS en Espagne, le coach portugais est toujours dans la short list de Pablo Longoria. Ces dernières heures, la piste menant à Maurizio Sarri s’est amplifié mais l’actuel entraîneur du LOSC demeurerait la piste numéro 1 pour la suite du projet.

A LIRE AUSSI : McCourt souhaite investir de nouveau dans l’OM !

El OM está insistiendo mucho para cerrar el fichaje de Paulo Fonseca. El club considera al técnico portugués, ahora en Lille, como un fantástico entrenador para armar un proyecto a largo plazo. Está entre las prioridades ahora mismo para el banquillo. @diarioas pic.twitter.com/QpmpwHeaSm — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 6, 2024

Une offre transmise à Fonseca, le Milan AC également intéressé ?

🚨 L’OM a formulé une grosse offre à Paulo Fonseca 🇵🇹 !! 👉 Le technicien portugais réfléchit toutefois encore à son avenir et se laisse un temps de réflexion. L’AC Milan serait également une option pour lui !! @DiMarzio #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ocHATZeUCm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Désormais libre de rejoindre le club de son choix (fin de contrat en juin 2024), le coach portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan. Fonseca se laisserait encore un temps de réflexion.

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:OM: Cissé croit en la qualification

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).