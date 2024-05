OM: Cissé croit en la qualification

Dans L’Équipe du Soir, Djibril Cissé s’est exprimé sur la demi-finale retour qui opposera l’Atalanta à l’Olympique de Marseille ce jeudi. L’ancien attaquant olympien pense que les Phocéens peuvent s’imposer en Italie.

« J’annonce un 2-1 pour l’OM au retour »

« Moi personnellement, j’avais annoncé 1-1 au match aller, a confié l’ex-attaquant de l’OM et des Reds. Et j’annonce un 2-1 pour l’OM au retour », a-t-il ajouté.

« Je n’ai pas été surpris par la performance des Marseillais »

Le caractère marseillais peut-il suffire pour arracher la qualif’ en finale de C3 ? 📞 @liocharbo : « Même quand l’OM perd, les joueurs mouillent le maillot ! Ca fait partie de leur ADN, ils ne trichent pas mais j’ai peur que leur manque de luicidité fasse défaut. » #RMCLive pic.twitter.com/qMYXqVarY9 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 3, 2024

« Je n’ai pas été surpris par la performance des Marseillais, a affirmé Charbonnier. Les joueurs mouillent le maillot à chaque match. Ce match là face à l’Atalanta est bon. Ce n’est pas seulement parce que le Vélodrome pousse. Les joueurs ne trichent pas. Cela fait partie de leur ADN. Le fait de le refaire en Coupe d’Europe et de bousculer l’Atalanta, cela ne me surprend pas. Mais j’ai peur que cela ne soit pas suffisant. Il a manqué de justesse technique à Aubameyang. Il faut un minimum de lucidité pour finir ce geste qui a tant fait défaut. On peut en vouloir à personne, il y a une telle dépense d’énergie », a-t-il ajouté.

