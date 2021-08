Mercato : Malgré l’OGC Nice, Andy Delort donnerait sa priorité à l’OM !

l’Olympique de Marseille serait la priorité d’Andy Delort malgré l’intérêt de plusieurs clubs dont notamment de l’OGC Nice. Pablo Longoria aurait l’intention de formuler une offre en prêt avec option d’achat.

Il ne reste qu’une semaine de mercato et l’Olympique de Marseille compte bien les utiliser au maximum. Depuis plusieurs jours, la piste menant à Andy Delort prend de plus en plus d’épaisseur pour remplacer Dario Benedetto. L’attaquant algérien serait très séduit à l’idée de rejoindre l’OM.

Longoria ne peut proposer qu’un prêt avec OA?

Selon les informations de Prime Video données lors de l’avant-marche entre les Marseillais et les Aiglons, Andy Delort aurait bien reçu une offre de l’OGC Nice. Foot Mercato nous informe ce mercredi que l’Algérien est « séduit par les deux projets » mais donnerait bel et bien sa priorité à l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria ne pourrait pas formuler d’autre offre qu’un prêt avec option d’achat qui ne devrait pas être d’un énorme montant puisque l’OM a des finances limitées… Une solution que pourrait accepter Montpellier car la situation d’Andy Delort devient compliquée dans le club héraultais. D’après plusieurs médias dont L’Equipe, l’Algérien aurait envie de quitter l’équipe coachée par Olivier Dall’Oglio.

Info @footmercato Delort, séduit par les deux projets, donne sa préférence à l’OM. Nice n’est pas tombé d’accord avec Montpellier et une liste d’attaquants a été proposée à Galtier au cas où. L’OM ne peut pas proposer autre chose qu’un prêt avec OA. https://t.co/TAof7n1kVG — Constant Wicherek (@Stickwic) August 25, 2021

Mercato : « Delort a eu de vrais contacts avec l’OM ! »

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Page et Bengous, amis d’Andy Delort nous ont livré leurs informations sur le dossier de l’Algérien !

« Il (Andy Delort) nous en dira pas plus parce qu’à mon avis c’est la bataille entre Nice et l’Olympique de Marseille. Nous, on rêverait de l’avoir à l’OM. Delort a eu des vrais contacts avec l’OM mais après tu sais comment ça marche… Est-ce qu’il y a une vraie volonté derrière ? De mettre l’argent ? S’il va à Nice, il sera associé aux côtés de Dolberg. À l’OM, il pourrait jouer avec Milik mais dans ce cas tu condamnes quelqu’un. En tout cas, les envies d’Andy, c’est écrit pas moi qui vais le dire mais son envie première, c’est de venir à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas ce qu’il en est derrière. On ne sait pas. On fait pas partie du staff mais on veut juste que notre ami signe à l’OM. Il nous faut un mec comme ça, c’est un génie. Il le mange le ballon. » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)

« Je l’ai rencontré il y a deux jours, je suis monté à Sète. Je l’ai vu et je lui ai même remis un maillot de l’Olympique de Marseille floqué à son nom avec le numéro 9. Après, on n’est pas derrière les bureaux, derrière les agents mais je sais très bien que son ambition c’est l’OM. Il a toujours revendiqué le fait d’aimer l’Olympique de Marseille. De ce qu’on a vu hier du match Nice – OM, je pense qu’il ira à Nice à contre cœur. » Bengous – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)