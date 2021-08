Mercato OM : Une première offre de Longoria refusée pour Ounas?

Pour se renforcer dans le secteur offensif, Pablo Longoria penserait à Adam Ounas. À en croire le Corriere dello Sport, le président olympien aurait même formulé une offre de 13 millions d’euros. Naples jugerait cette offre insuffisante.

Le mercato estival se clôture dans moins d’une semaine et Pablo Longoria espère encore attirer des renforts dans l’effectif. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de mouvement. Après avoir enregistré les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, l’OM a aussi pu compter sur le retour de Pol Lirola. Désormais, la priorité de Pablo Longoria est de se renforcer dans le secteur offensif pour pallier ces départs. Alors qu’Andy Delort serait ciblé pour remplacer l’Argentin, un autre joueur algérien serait dans le viseur de l’OM. En effet, le président olympien aimerait rapatrier Adam Ounas dans l’effectif dès cette saison.

Une première offre de l’OM refusée pour Ounas ?

Hier soir, on apprenait que l’Olympique de Marseille avait manifesté son intérêt pour récupérer Adam Ounas cet été. En effet, Pablo Longoria ainsi que Jorge Sampaoli apprécieraient tous les deux son profil. D’après les informations de Foot Mercato, le milieu offensif de Naples se serait même déjà entretenu avec le technicien argentin et sa volonté serait de rejoindre l’OM d’ici la fin du mercato. Les négociations porteraient sur un prêt avec option d’achat non obligatoire.

De son côté, Saber Desfarges révélait que les négociations entre l’Olympique de Marseille ainsi qu’Adam Ounas serait même à un stade avançait et que l’optimisme règnerait quant à la réalisation de ce transfert.

Toutefois, le Corriere dello Sport révèle des informations supplémentaires sur les négociations entre les deux clubs. D’après le média italien, l’OM aurait formulé une première offre de 13 millions d’euros pour s’attacher les services d’Adam Ounas. En revanche, cette offre ne satisferait pas les dirigeants napolitains. Si Pablo Longoria décide d’augmenter son offre, Naples pourrait tout de même accepter de céder son joueur. Seule contrainte dans ce dossier, Luciano Spaletti souhaiterait conserver son joueur cette saison. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier jusqu’au 31 août.

🔹L’OM aurait formulé une offre aux alentours de 13M€ pour Adam Ounas 🇩🇿 (24 ans). Naples jugerait cette offre insuffisante. (@CorSport)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/J1zZbaZg0x — MercatOM (@mercat_om) August 25, 2021

Il nous manque encore 4 ou 5 joueurs – Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli l’a affirmé en conférence de presse la semaine dernière, il lui manque encore 4. ou 5 joueurs pour compléter son effectif cette saison. Ce message a certainement été entendu par Pablo Longoria.

« On décidera du type de profil qu’il nous faut pour remplacer Benedetto. Il nous manque encore 4 ou 5 joueurs pour compléter l’effectif. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)