Mercato : Mamadou Niang révèle avoir snobé ce concurrent pour l’OM !

Avant de devenir capitaine et buteur historique de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang aurait pu porter les couleurs du PSG. Dans une interview accordée à Canal+, l’ancien attaquant sénégalais est revenu sur ce choix décisif de 2005, guidé autant par son cœur que par son ambition sportive.

Ancien capitaine et buteur emblématique de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang a marqué de son empreinte l’histoire du club phocéen entre 2005 et 2010. Pourtant, le destin de l’attaquant sénégalais aurait pu prendre une tournure bien différente. Invité de l’émission Détective Mathoux sur Canal+, il a confié avoir eu le choix entre l’OM et le PSG à l’été 2005, alors qu’il évoluait au RC Strasbourg.

A lire aussi : L’homme de l’ombre devenu incontournable à l’OM…

« C’est vrai que j’ai reçu une proposition de contrat. C’est Alain Roche à l’époque qui s’était rapproché de moi quand j’étais à Strasbourg, mais Marseille est arrivé par la suite avec Pape Diouf et José Anigo. J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille », a expliqué l’ancien attaquant.

🔥 Mamadou Niang aurait pu rejoindre le PSG en 2005… mais a choisi l’OM. Sur Canal+, l’ex-capitaine marseillais révèle : « J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille. » 💙🤍

👉 227 matchs, 100 buts, un titre de champion : l’histoire était écrite.#TeamOM… pic.twitter.com/NUzUDo7Tpt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2025

Marseille, une évidence sportive et affective

À cette période, plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent de près Niang, auteur de belles performances sous le maillot alsacien. Mais c’est bien entre les deux géants historiques du championnat, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, que le choix se dessine. Et pour l’international sénégalais, l’attirance phocéenne était irrésistible.



« Pourquoi ? C’est vrai que Paris est venu en premier, mais Marseille c’est 91, 93. Même si j’aimais le Paris Saint-Germain de Weah, Ginola, Guérin, Kombouaré et compagnie, mais Marseille, c’est tout de suite rentré dans le cœur », a-t-il précisé.

En rejoignant le Vélodrome, Mamadou Niang s’inscrit dans un projet ambitieux. En cinq saisons, il dispute 227 matchs et inscrit 100 buts toutes compétitions confondues. Capitaine respecté, il soulève le titre de champion de France en 2010, couronnant son passage à l’OM d’un succès historique.

Avec le recul, ce choix s’avère déterminant pour sa carrière comme pour l’histoire récente du club. Sa décision de privilégier l’OM au détriment du PSG symbolise aussi l’importance du facteur affectif dans le football, où la passion et le cœur pèsent parfois plus lourd que la raison.