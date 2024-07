Mercato – Maxime Lopez : « De Zerbi me parlait déjà de l’OM quand on était à Sassuolo ! »

Intervenu dans le Space d’Embou13 sur X, Maxime Lopez s’est exprimé sur Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain a raconté quelques anecdotes d’entraînement.

Roberto De Zerbi est le nouveau coach de l’OM. Un entraîneur que Maxime Lopez a bien connu à Sassuolo lorsqu’il évoluait pour le club italien à son départ de Marseille. L’ancien minot explique notamment qu’il a pris beaucoup de plaisir avec lui à l’entraînement et qu’il est passionné par les ambiances chaudes comme Marseille.

« De Zerbi, il kiffe vraiment l’OM ! Moi à l’époque quand j’ai signé à Sassuolo, il me posait déjà des questions sur le Vélodrome etc. Il me demandait si je le voyais bien entraîner là-bas et tout ça. Il aime les ambiances comme ça, raconte Maxime Lopez sur le space d’Embou13. Là il arrive dans le club en Europe où il y a le plus d’ambiance selon moi. Il n’y a pas mieux en Europe qu’à Marseille avec les supporters et la ville. C’est quelqu’un d’exigent mais avec la saison qu’on a passée, (je dis on parce que je suis supporter), c’était compliqué donc c’est la meilleure chose que pouvait arriver pour l’OM. De Zerbi c’est une très bonne nouvelle selon moi. La seule chose que je peux dire c’est qu’il faut lui laisser du temps justement. Sa méthode prend un peu de temps. Il va faire une équipe qui lui ressemble. Pour ceux qui suivent un peu, à Sassuolo, on ne va pas se mentir, peu de gens connaissaient cette équipe. Même moi avant d’y aller. Et j’y ai découvert un football incroyable. Les joueurs vont se régaler. L’entraînement ce n’est que du plaisir. Beaucoup de travail c’est vrai, il est très exigent et jamais satisfait de rien. Il est tout le temps à demander plus. Ça m’a choqué arrivé en Italie, on a fait des séances de 2h30. Mais quand tu sors de ça, on a pris du plaisir. Parfois les pros, on l’oublie mais quand on était petits, on jouait au football pour prendre du plaisir. Et là les joueurs de l’OM vont en prendre.