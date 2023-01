Mercato : Moffi a enfin tranché entre l’OM et l’OGC Nice?

Terem Moffi semblait hésiter entre rejoindre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. D’après Fabrice Hawkins, le Nigérian aurait tranché !

L’Olympique de Marseille veut recruter Terem Moffi au poste de numéro 9. Seulement, ces derniers jours, l’attaquant de Lorient n’avait toujours pas tranché entre l’OGC Nice et le club marseillais. Le journaliste Fabrice Hawkins confirme l’intérêt des deux clubs et affirme que les Aiglons préparent une grosse offre.

Moffi veut rejoindre Nice

Il s’agirait d’une proposition de 30M€ avec des bonus. L’attaquant aurait d’ailleurs tranché entre les deux clubs : il veut rejoindre l’OGC Nice. Cela serait certainement lié au temps de jeu promis par chaque club puisqu’il est quasiment assuré d’être titulaire chez les Aiglons ce qui n’est pas forcément le cas à l’OM. En attendant, Pablo Longoria joue la montre pour le départ de Bamba Dieng.

Nice prépare une offre proche des 30M€ bonus compris pour Terem Moffi 🔹Florent Ghisolfi est à Lorient pour convaincre Loïc Féry 🔹 Moffi veut rejoindre Nice 🔹 La visite médicale de Bamba Dieng à Lorient est prévue ce midi (contrat de 4,5 ans) mais l’OM demande d’attendre. pic.twitter.com/N0rXZqsjHS — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 25, 2023

C’est un bon attaquant de Ligue 1

Dans le DFM de ce lundi, Jean Charles De Bono a donné son avis sur le possible recrutement de Terem Moffi en provenance du FC Lorient.

‘C’est un joueur qui a de l’expérience et qui est titulaire à Lorient. Il confirme une nouvelle fois, même s’il a été blessé, que c’est un vrai buteur qui peut jouer seul devant par sa vitesse et par sa puissance. Ce que nous démontre Terem Moffi depuis quelques saisons, on ne peut pas dire que ce n’est pas un joueur qui ne rentre pas dans le cadre de l’Olympique de Marseille. Dans le système où veut jouer Tudor, il rentre tout à fait. L’attaquant devant avec les deux de derrière qui font le travail pour lui, qui récupèrent et qui vont dans la profondeur. Il est capable d’aller lutter face à un ou deux adversaires, seul par sa vitesse, par ses dribbles et par sa puissance. Donc se serait un joueur, pour moi, actuellement, qui serait capable de jouer à l’OM. Il a toutes les qualités requises pour être dans cet effectif ». Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)