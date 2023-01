Mercato OM : Pablo Longoria n’est pas encore fixé?

Ces derniers jours, l’actualité est bousculée par les dossiers Bamba Dieng et Terem Moffi. D’après La Provence, Pablo Longoria n’a pas encore pris de décision concrète.

L’Olympique de Marseille a bien coché le nom de Terem Moffi d’après L’Equipe. L’attaquant nigérian du FC Lorient ne serait cependant pas certain de vouloir rejoindre l’OM, surtout avec l’intérêt de l’OGC Nice qui le fait douter. Seulement, La Provence explique ce mercredi que le président marseillais se laisse aussi du temps pour réfléchir.

Longoria se laisse 24h

De retour de Lorient où il avait été discuté avec le joueur comme l’a confirmé Foot Mercato ce mardi, le dirigeant de l’OM n’a pas encore pris de décision définitive concernant l’avenir de Bamba Dieng et la venue de Terem Moffi. Pablo Longoria se laisserait encore 24h d’après La Provence afin de réfléchir à l’issue de ces deux dossiers liés.

Avec douze réalisations depuis le début de la saison, Terem Moffi est le 2e meilleur buteur de Ligue 1https://t.co/4hHLD8rvX2 — La Provence OM (@OMLaProvence) January 24, 2023

Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic — Papin

Dans un long entretien accordé à la Provence, Jean Pierre Papin balaye plusieurs thèmes dont celui de Bamba Dieng. Pour lui, l’attaquant sénégalais a juste besoin d’un déclic, de moins se précipiter devant le but..

« Dieng ? Je ne l’ai pas suffisamment vu jouer pour avoir une opinion. Mais je vois ce dont il est capable à l’entraînement, il va très vite, il garde bien le ballon. Il lui manque de marquer des buts pour passer un cap. Je pense qu’il est frustré de ne pas pouvoir marquer, même s’il se procure des occasions. On a tous connu ça quand on était joueur. (…) L’OM a des supporters passionnés, mais aussi connaisseurs. Et ici, à partir du moment où tu mouilles le maillot, on te pardonne beaucoup. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Il faut travailler sur ses faiblesses pour les corriger. Mais pour revenir à Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic, de marquer un ou deux buts. Il sait faire, je pense qu’il se précipite trop car il voudrait marquer ce but mais il n’y arrive pas. » Jean Pierre Papin – source : La Provence (18/01/2023)