Mercato : Nantes relégué, de bonnes affaires à saisir pour l’OM ?  

Le week-end dernier, le FC Nantes a été officiellement relégué en Ligue 2, après une saison chaotique. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Même si les relations avec le président Kita ne sont pas au beau fixe, le départ cette saison de Longoria pourrait amener à une amélioration des relations entre les deux directions.

Matthis Abline, la piste connue

On commence avec un nom bien connu du côté du Vélodrome. Courtisé par l’OM l’été dernier, Kita avait complètement bloqué le départ de son attaquant vedette. Avec cette descente en Ligue 2, Matthis Abline pourrait devenir un excellent coup pour Marseille. Formé du côté de Rennes, c’est de ce côté de la Bretagne qu’il effectue ses débuts professionnels. Après plusieurs prêts, dont un en 2023-2024 à Nantes, il s’engage définitivement en faveur des Canaris à l’issue de ce prêt. Avant-centre de formation, il est capable d’évoluer sur l’ensemble des postes de l’attaque. Assez grand (1 mètre 82), sa technique est un atout majeur dans son jeu. Abline sort d’une saison moyenne sur le plan personnel. Au-delà de la relégation, il n’a inscrit que 8 buts et n’a délivré que 6 passes décisives en 33 matchs joués toutes compétitions confondues. Insuffisant pour celui qui devait être le fer de lance de l’attaque nantaise cette saison. Âgé de 23 ans, l’attaquant nantais est évalué à 20 millions d’euros, et possède un contrat allant jusqu’en 2028 avec son club actuel. Mais, après la descente de son club, un départ semble être inévitable pour Matthis Abline. Une opportunité à saisir pour l’OM, qui pourrait l’acquérir à moindre coût.

Johann Lepenant, la doublure idéal

A la recherche de renforts au milieu de terrain, Johann Lepenant pourrait être un renfort intéressant pour l’OM. Formé du côté de Caen, il y reste deux saisons en professionnel avant de signer à Lyon en 2022. Après deux saisons moyennes où il ne parvient pas à s’imposer, il part en prêt à Nantes en 2024, avant d’y signer définitivement la saison suivante. Cette saison, Lepenant a participé à 29 matchs toutes compétitions confondues, dont 24 en tant que titulaire. Milieu défensif de formation, il est très doué à la récupération, et son endurance est un énorme point fort dans ce domaine. A l’aise techniquement, il est très important dans la ressortie de balle de son équipe. Âgé de seulement 23 ans, il est évalué à 7 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2029. Avec la descente de Nantes, la question d’un départ se pose. Lepenant est encore jeune, et souhaiterait sans doute passer un cap dans un grand club, à ce stade de sa carrière. Le profil pourrait intéresser l’OM, comme doublure de luxe dans un premier temps. Surtout qu’il s’agit d’un joueur qui connaît bien la Ligue 1.

Tylel Tati, l’avenir

La défense de l’OM a été l’un des gros points faibles du club cette saison. Durant le mercato, le club phocéen voudra renforcer ce secteur. Et pourquoi pas avec Tylel Tati, jeune défenseur central de 18 ans ? Formé à Nantes, Tati a brillé pour sa toute première saison en professionnel. Très solide, le défenseur a participé à 21 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Malgré une blessure survenue en avril, le privant de la fin de saison, il a montré de belles choses. Costaud et très puissant, Tati possède une grande sérénité défensive pour un joueur de son âge. A 18 ans, il est évalué à 25 millions d’euros, et a vu son contrat être prolongé en avril jusqu’en 2030. Après la descente de Nantes, le jeune joueur attire toutes les convoitises. Il sera compliqué pour l’OM de rester sur le dossier si des écuries de Premier League s’en mêlent. Mais il serait dommage pour Marseille de ne pas tenter le coup, tant son potentiel est grand.

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