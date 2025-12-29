Mercato : Nantes s’offre une recrue offensive avant d’affronter l’OM ?

L’attaquant marocain du Torino Zakaria Aboukhlal se dirige vers un prêt avec option d’achat chez les Canaris. Une arrivée offensive qui pourrait peser pour le déplacement à Marseille en Ligue 1.

Alors que Nantes prépare son déplacement à Marseille dans le cadre de la 17ᵉ journée de Ligue 1, les Canaris pourraient bien renforcer leur ligne offensive avec l’arrivée d’un joueur à fort potentiel. Selon L’Équipe, Zakaria Aboukhlal, l’attaquant du Torino, est en passe de rejoindre Nantes sous forme de prêt jusqu’en juin, avec une option d’achat prévue.

L’ancien attaquant du Toulouse FC, où il avait brillé en Ligue 1 peine à s’imposer en Serie A depuis son transfert l’été dernier. Arrivé sur la rive italienne pour un contrat de quatre ans, il a été peu utilisé au Torino, avec seulement neuf apparitions cette saison et sans but à son actif, ce qui a ouvert la porte à un retour en France.

La venue d’Aboukhlal s’inscrit dans la volonté du FC Nantes, actuellement en difficulté en championnat, de renforcer son secteur offensif pour se donner davantage de marge dans la lutte pour le maintien. Avec déjà l’arrivée de Deiver Machado en joker et le prêt de Rémy Cabella, les Nantais souhaitent densifier leur effectif offensif avant la reprise du championnat.



Une arrivée offensive opportuniste avant Marseille

Le profil de Zakaria Aboukhlal est clairement offensif. International marocain de 25 ans, il est passé par le championnat français avec succès lors de son passage au Toulouse FC, club où il a inscrit de nombreux buts et s’est affirmé comme un joueur influent entre 2022 et 2025, remportant la Coupe de France face à son potentiel futur club en 2023.

Son retour en Ligue 1 pourrait offrir à Nantes une solution offensive supplémentaire juste avant d’affronter Marseille, un rendez-vous crucial dans la course au maintien. La présence d’Aboukhlal pourrait apporter de la profondeur, de l’expérience et une capacité à peser sur le jeu offensif, éléments qui font parfois défaut aux Canaris depuis le début de la saison.

Si l’opération se confirme lors du mercato hivernal, le Marocain rejoindrait ses nouveaux coéquipiers à la reprise de l’entraînement et pourrait être disponible pour le déplacement au Stade Vélodrome, renforçant ainsi Nantes dans un match où il faudra tout donner pour ramener un résultat.