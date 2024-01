Mercato : Nice s’inspire de l’OM avec le dossier Onana !

Il y a quelques jours l’OM a officialisé l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas. L’OGC Nice veut aussi récupérer un joueur mis dehors par le club turc !

L’OGC Nice doit se renforcer au poste de latéral droit après la longue suspension de Youcef Atal. Le club de Ligue 1 voudrait récupérer Valentin Rosier qui fait partie des joueurs mis à l’écart par Besiktas. L’OM a déjà profité de cette situation en récupérant Jean Onana !

Les Aiglons voudraient, d’après Foot Mercato, relancer le Français qui n’entre plus dans les plans du club turc. Besiktas pourrait être intéressé à l’idée d’intégrer Youcef Atal dans cette opération cet hiver. Ces dernières années, Valentin Rosier a été cité dans plusieurs clubs pour faire son retour en Ligue 1, notamment à l’OM.

L’option d’achat d’Onana, S’il joue 50% des matchs et que l’on a une qualification en LDC, elle sera activée

Pablo Longoria a évoqué le montage financier de ce prêt de Jean Onana. Il a précisé que l’option d’achat étaient lié au nombre de matches joués. « On est ici pour présenter Jean Onana, un joueur qui est venu en prêt de Besiktas avec une option de 4,5M€. S’il joue 50% des matchs et que l’on a une qualification en LDC, elle sera activée. On avait une priorité au poste de milieu de terrain. Je tiens remercier Jean pour sa disponibilité pour sa venue. Il a fait un effort économique. Peu de joueurs le font de nos jours. On voulait un milieu avec de l’expérience de la Ligue 1, complémentaire à nos joueurs. Une grande qualité défensive et transition de jeu. C’est pour ça qu’on est très content de l’avoir. Dans le passé, en juin 2022, on avait discuté pour qu’il vienne. »