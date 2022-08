Mercato – [OFFICIEL] : Alexis SANCHEZ est joueur de l’OM !

Après avoir annoncé un accord de principe entre l’OM et Alexis Sanchez, le club officialise l’arrivée de l’international chilien !

La visite médicale est passée pour Alexis Sanchez ! L’international chilien est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille après avoir annoncé un accord de principe entre les deux parties ce mardi soir.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗫

✍️ « 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 » #BienvenueSurMars 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 🛸🇨🇱 pic.twitter.com/wooByhm8sg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

Sanchez est arrivée à marseille dans une ambiance de folie

L’attaquant international chilien Alexis Sanchez vient de sortir du terminal avec le maillot de l’OM sur les épaules. Il a été accueilli par des très nombreux supporters venus l’acclamer avec des fumigènes dans une ambiance de folie !!!

Il imaginait la France c’était les croissants et les baguettes, il arrive à Marseille, c’est l’enfer 😂 pic.twitter.com/CSKYNsppIa — Frank McCourt  (@FrankMcCourtoff) August 9, 2022

Florent Gautreau s’enflamme pour Alexis Sanchez

» Je pense que recruter Alexis Sanchez, ça reste un très bon coup. C’est un joueur qui a peu joué pour beaucoup de raisons mais pas parce qu’il a des problèmes physiques. L’OM va avoir un joueur dont on connaît les qualités et qui selon moi, peut rentrer dans le système de Tudor. Il va bien falloir le gérer. Il ne pourra pas jouer tous les matchs, c’est une certitude. Il faudra que Tudor installe une rotation. Je pense qu’aujourd’hui, l’OM a besoin d’un joueur comme lui qui va trouver des espaces, se démarquer, apporter des solutions.L’accueil qu’on a vu à Marignane, on va le revoir au Stade Vélodrome, on sent de l’effervescence. Sur le plan tactique et technique, ça peut fonctionner. » Florent Gautreau – Source : After Foot (09/08/2022)