Mercato : Des offres pour Dieng et Milik, ça brule pour Sanchez… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois infos mercato qu’il ne fallait pas rater ce mardi 9 aout 2022.

Mercato OM : Un top club de Série A accélère pour recruter Milik ?

Afin de combler le départ d’Alvaro Morata à l’Atletico Madrid, la Juventus se pencherait à nouveau sur Arkadiusz Milik. Pablo Longoria pourrait accepter de laisser partir son attaquant polonais en échange d’une belle indemnité.

Avec la probable arrivée d’Alexis Sanchez, la direction olympienne cherche à renflouer les caisses du club. Pablo Longoria espère encore plusieurs ventes avant la fin du mercato. Un an et demi après son arrivée à Marseille, Arkadiusz Milik pourrait plier bagages. Jugé non indispensable par son nouvel entraineur, le polonais serait à nouveau pisté par la Juventus Turin. Selon le média italien Calciomercato, le club turinois aurait coché le nom de Milik dans sa short-list pour remplacer Alvaro Morata, repartit à l’Atletico. L’ancien Napolitain connaît déjà le championnat Italien et pourrait se laisser séduire par un retour en Série A. Les dirigeants Bianconeri pourraient formuler une offre dans les prochains jours. Pablo Longoria pourrait laisser filer son attaquant international en échange d’une belle offre.

Milik ne veut pas revivre une saison sur le banc?

Titulaire lors de la première journée de Championnat contre Reims dimanche, Arkadiusz Milik avait réaffirmé cet été son envie de continuer l’aventure à Marseille. Il ne voudrait cependant pas revivre une saison sur le banc de touche. Avec l’arrivée de Luis Suarez et la probable venue d’Alexis Sanchez, le buteur Polonais pourrait revoir ses plans sur son avenir.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste » Arkadiusz Milik Sources : La Provence (08/06/2022)

Mercato OM : Newcastle fonce sur Bamba Dieng

Désireux de se renforcer sur le front de l’attaque, Newcastle voudrait absolument recruter Bemba Dieng. L’international Sénégalais serait la piste prioritaire des Magpies avec le lyonnais Lucas Paqueta.

Selon les informations de 90 min, Newcastle, passé sous pavillon Saoudien et qui bénéficie de nouveaux moyens colossaux, serait prêt à faire des folies pour recruter le marseillais Bemba Dieng et le lyonnais Lucas Paqueta. Après avoir recruté Bruno Guimares à Lyon et Sven Botman à Lille, la formation anglaise voudrait continuer son marché en Ligue 1. Révélé la saison dernière par Jorge Sampaoli, Bemba Dieng a été mis de côté par Igor Tudor qui ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Newcastle avait déjà fait part de son intérêt pour l’attaquant de 22 ans l’hiver dernier sans proposer d’offre concrète. Le média indique que l’agent de Bemba Dieng discuterait actuellement avec les dirigeants marseillais pour faciliter le transfert du sénégalais vers la Premier League. Le joueur de 22 ans serait aussi sur les tablettes d’autres équipes de Premier League. Everton et Leeds auraient déjà manifesté leurs intérêts pour recruter l’international sénégalais.

Aujourd’hui, c’est le joueur qui pourrait apporter un plus à cette équipe

Notre consultant Jean-Charles De Bono est revenu la semaine dernière pour FCM sur la situation que traverse Bemba Dieng à l’OM. Selon l’ancien joueur de l’OM, un transfert n’est pas à écarter à condition de faire jouer le sénégalais pour qu’il continue de prendre de la valeur. Il estime aussi que Dieng est actuellement une des plus grosses valeurs marchande de l’effectif marseillais.

« Tudor cherche des joueurs qui sont capables de jouer dans son système et le seul qui correspond vraiment c’est Bemba. C’est un joueur de profondeur qui dribble beaucoup, qui provoque balle au pied et qui fait beaucoup d’appels. Malgré tout ça, il refuse de s’en servir. Je veux bien que le club veuille le vendre. Toute la saison dernière je disais que Bemba était un diamant brut, qu’il fallait le former, l’accompagner. Il pouvait être une vraie plus value pour le club. Aujourd’hui, c’est le joueur qui pourrait apporter un plus à cette équipe. Je peux comprendre que le club ait besoin de liquidités, qu’il est besoin de vendre des joueurs. ce que je ne comprends pas en revanche, c’est pourquoi ne pas le faire jouer. Un joueur comme lui, s’il joue, il va forcément prendre de la valeur. Si Bemba avait plus de temps de jeu et qu’il se révélait être un bon joueur, la plus value augmenterait à coup sûr. Il faut le mettre en valeur. C’est ton joueur. Je pense même que c’est même le joueur idéal pour l’OM aujourd’hui. C’est certainement pas en le laissant sur le banc de touche que tu vas gagner de l’argent. Je pense qu’il a raison de vouloir aller au bras de fer et de vouloir rester au club. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (01/08/2022)

Mercato OM : Une grande étape de franchie pour Sanchez !

Avant de pouvoir s’engager avec l’Olympique de Marseille, l’attaquant Chilien Alexis Sanchez devait d’abord résilier son contrat avec l’Inter. C’est désormais chose faite !

Comme évoqué ces derniers jours, Alexis Sanchez pourrait bien être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille. L’international Chilien n’a jamais été aussi proche de signer pour l’OM. Il devait d’abord trouver un accord avec l’Inter pour résilier à l’amiable sa dernière année de contrat. C’est désormais chose faite. En effet le club italien a officialisé hier la rupture de contrat avec l’ancien attaquant d’Arsenal.

« Le club souhaite remercier Alexis pour ses trois saisons en nerazzurro, ponctuées de trois trophées, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », ajoute le communiqué. L’Inter aurait accepté de lui verser une indemnité d’environ 5 millions d’euros pour conclure cette rupture anticipée.

La voie est donc libre pour Pablo Longoria qui espère désormais finaliser l’arrivée d’Alexis Sanchez dans les prochaines heures.

Pour Nabil Djelli Alexis Sanchez ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille

Sur la Chaîne L’Equipe, le débat tournait autour de la valeur ajoutée d’Alexis Sanchez dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Nabil Djellit, sa venue ne pas arranger tous les problèmes auxquels font face les Marseillais, même sur le terrain.

« Alexis Sanchez, c’est un gros joueur il n’y a aucun soucis mais l’homme providentiel, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille. On part de trop loin. Il y a le feu actuellement avec l’entraîneur avec notamment une défiance XXL de la part ses cadres. Vous avez parlé des matchs amicaux, c’était une catastrophe. Leur victoire, c’est contre Marignane Gignac, rappelons le. Dimanche, ils ont été surclassés par l’AC Milan, toute la défense a été renouvelée… On l’a vu en grande difficulté. Alexis Sanchez, il ne joue pas latéral, il ne joue pas défenseur central… Il ne pourra pas tout régler ! Lui, ça doit être la cerise sur le gâteau mais le gâteau il est sur la cerise parce que personne ne va le manger. » Nabil Djellit – Source : La Chaîne L’Equipe (01/08/22)