Mercato [Officiel] : l’OM confirme pour Rabiot et Rowe !

L’Olympique de Marseille a annoncé ce lundi une décision forte concernant son effectif, plaçant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts à la suite d’un incident disciplinaire.

En effet, le club phocéen a justifié ce choix par un comportement jugé « inadmissible » dans le vestiaire après la rencontre face au Stade Rennais FC. Conformément au code de conduite interne et en accord avec le staff technique, la direction a décidé de sanctionner les deux joueurs en les écartant de ses plans. Cette décision illustre la volonté de l’OM de préserver la cohésion de son groupe et pourrait également avoir des répercussions sur le mercato à venir, les départs de Rabiot et Rowe semblant désormais inévitables.

A lire : Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Rabiot !

Rowe et Rabiot officiellement placés sur la liste des transferts !

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi.