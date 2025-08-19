Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Rabiot !

L’Olympique de Marseille ne veut plus d’Adrien Rabiot ? Selon RTL, confirmé par de nombreux médias, Roberto De Zerbi et sa direction ont validé le départ du cadre du club marseillais. Selon le journaliste Fabrizio Romano, cette mise sur le marché est confirmée.
🚨⚠️ Adrien Rabiot, available on the market as decided by Olympique Marseille today.
The plan is to part ways this summer, as RTL France reported. pic.twitter.com/36SuRT3jes
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
Rabiot est sur le marché !
Pour finir, le feuilleton continue : Adrien Rabiot, joueur majeur de l’OM, est désormais disponible sur le marché, une annonce confirmée par Fabrizio Romano. Reste à savoir si un clubbing européen se manifestera rapidement, et à quelles conditions – financières ou salariales – Rabiot pourrait poursuivre sa carrière ailleurs.