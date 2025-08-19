Info Chrono
Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Rabiot !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

L’Olympique de Marseille  ne veut plus d’Adrien Rabiot ? Selon RTL, confirmé par de nombreux médias, Roberto De Zerbi et sa direction ont validé le départ du cadre du club marseillais. Selon le journaliste Fabrizio Romano, cette mise sur le marché est confirmée. 

 

Âgé de 30 ans, Adrien Rabiot est arrivé à l’OM en septembre 2024, en tant que joueur libre, après son départ de la Juventus. Le club phocéen avait conclu un accord de principe, sous réserve de la visite médicale, avec un contrat de deux ans, comme l’annonçaient alors les médias.

 

Lors de la saison 2024‑2025, Rabiot s’est rapidement imposé comme un cadre au milieu de Marseille, apportant son expérience internationale (plus de 50 sélections en équipe de France). Polyvalent, il a su se distinguer par ses prises de balle, sa vision du jeu et sa projection vers l’avant.

Rabiot est sur le marché !

 

Selon l’entourage du joueur, l’OM aurait décidé de se séparer de Rabiot, suite à l’altercation du match à Rennes mais aussi de son manque d’investissement dixit De Zerbi. Le club, par la voix de Romano, n’a pour l’instant évoqué que la volonté de mettre un terme à la collaboration avec le milieu de terrain. Selon RTL France, cette décision aurait été prise aujourd’hui même.
 

Pour finir, le feuilleton continue : Adrien Rabiot, joueur majeur de l’OM, est désormais disponible sur le marché, une annonce confirmée par Fabrizio Romano. Reste à savoir si un clubbing européen se manifestera rapidement, et à quelles conditions – financières ou salariales – Rabiot pourrait poursuivre sa carrière ailleurs.

