Mercato OM : 24,5M€? Une porte se referme définitivement pour Longoria !

Avec le probable départ de Pau Lopez, l’Olympique de Marseille a coché le nom de plusieurs portiers. L’un d’entre eux s’envole finalement vers Chelsea !

L’Olympique de Marseille avait fait une shortlist de plusieurs gardiens de but afin de préparer l’après Pau Lopez. L’Espagnol ne semble pas entré dans les plans de Roberto De Zerbi qui privilégierait la venue d’un jeune portier à façonner. Le nom de Filip Jorgensen avait été cité parmi les pistes mais finalement le Danois rejoint Chelsea contre 24,5M€.

D’après Fabrizio Romano, il devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures aux Etats-Unis. Une nouvelle porte se ferme donc pour Pablo Longoria qui n’a toujours pas trouvé le remplaçant du gardien espagnol. Ruben Blanco est pour le moment le titulaire lors des matchs de préparation.

🔵🇩🇰 Medical tomorrow in the US for Filip Jørgensen as new Chelsea player.

Villarreal to receive €24.5m package. ⤵️ https://t.co/NRJNS31sS2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024