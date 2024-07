OM : Le beau geste des joueurs qui a ému Aubameyang aux larmes

Pierre-Emerick Aubameyang ne sera resté qu’une saison à l’Olympique de Marseille mais l’aura marqué de son empreinte. Ses coéquipiers lui ont fait un beau cadeau pour célébrer cela.

L’Olympique de Marseille peut dire merci à Pierre-Emerick Aubameyang pour sa belle saison l’an passé. Le Gabonais a mal démarré mais s’est très vite réveillé, devenant un élément essentiel de l’équipe et marquant un grand nombre de buts. Pour le remercier et le féliciter d’avoir été le meilleur buteur de l’Europa League, les joueurs de l’Olympique de Marseille lui ont offert une bague… L’attaquant a été ému aux larmes et le tout a été immortalisé en vidéo sur l’Instagram de Trophybygassan.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Réunion décisive pour le deal Carboni !

Les joueurs de l’OM ont offert une bague à Pierre Emerick Aubameyang afin de célébrer ses exploits en Europa League ! 🔥💍 [IG / trophybygassan] pic.twitter.com/AFwA6QpjvO — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 27, 2024

Une indemnité inférieure à 10 millions d’euros ?

Aubameyang sera reparti de l’OM (presque) comme un héros. Décrié sur ses premiers mois, l’attaquant aura su réagir et s’adapter rapidement afin d’empiler les buts ! Mais à 35 ans, le buteur aura finalement cédé aux sirènes saoudiennes afin de toucher un dernier gros contrat avant la fin de sa carrière. Lié jusqu’en 2026 avec l’OM, Al-Qadsiah a du verser une indemnité au club de la cité phocéenne.

A lire aussi : Mercato OM: Longoria insiste dans ce dossier à 30M€

Alors que l’on annonçait un montant avoisinant les 10 millions d’euros pour le joueur arrivé libre l’été dernier, le montant de l’indemnité serait en réalité un peu moins élevé. En effet, d’après Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, le transfert d’Aubameyang rapporterait environ 6,5 millions d’euros à l’OM. Une somme inférieure aux 10 millions annoncés mais qui devrait tout de même aider le club, qui se voit également libéré de son plus gros salaire.