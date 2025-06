Mercato OM : 3 jeunes talents à saisir dans le championnat grec !

L’Olympique de Marseille, sous la direction de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ambitionne de renforcer son effectif pour briller en Ligue 1 et en Ligue des champions. FCMarseille vous propose 3 trois talents évoluant à Panathinaikos : Facundo Pellistri, Fotis Ioannidis et Georgios Vagiannidis.

Facundo Pellistri, l’ailier uruguayen en pleine ascension

À seulement 23 ans, Facundo Pellistri s’est imposé comme une révélation en Super League grecque. Arrivé à Panathinaikos en août 2024 pour 6 millions d’euros en provenance de Manchester United, l’ailier uruguayen a signé une saison convaincante avec 4 buts et 5 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues.

Rapide, technique et capable d’évoluer sur les deux ailes, Pellistri est aujourd’hui estimé entre 8 et 10 millions d’euros. Pour l’OM, il représenterait une doublure idéale au futur ailier gauche visé lors de ce mercato. “Une offre de 12 à 15 millions d’euros pourrait convaincre Panathinaikos, surtout avec une clause de revente de 45 % encore détenue par Manchester United.”

International uruguayen (22 sélections, 1 but), Pellistri pourrait relancer sa carrière en rejoignant la Ligue 1 et se rapprocher d’une place de titulaire pour la Coupe du monde 2026.

Fotis Ioannidis, le buteur grec polyvalent

À 25 ans, Fotis Ioannidis est considéré comme un pilier offensif de Panathinaikos et de la sélection grecque. Malgré une saison 2024-2025 un peu moins prolifique avec 11 buts et 1 passe décisive en 42 matchs, il reste un attaquant complet, capable de peser sur les défenses et d’évoluer dans différents systèmes.

L’OM voit en lui une doublure crédible à Amine Gouiri, alliant puissance et mobilité.

Ioannidis aurait l’occasion de franchir un cap en rejoignant Marseille, et de se positionner comme un candidat sérieux pour l’Euro 2028 et les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Georgios Vagiannidis, le latéral moderne

Âgé de 23 ans, Georgios Vagiannidis est l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat grec. Solide défensivement, rapide et offensif, il a réalisé une belle saison 2024 avec 1 but et 3 passes décisives en 20 apparitions. Il a également fait ses débuts en équipe nationale grecque en septembre 2024.

Pour l’OM, Vagiannidis représenterait une alternative crédible à Amir Murillo, avec un profil parfaitement adapté au jeu offensif prôné par Roberto De Zerbi. Estimé à 8 millions d’euros. Un transfert à Marseille lui permettrait de gagner en visibilité et d’envisager une place régulière en sélection grecque dans la perspective de 2026.