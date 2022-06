Mercato OM : 3 recrues annoncées dans les prochaines heures !

L’Olympique de Marseille attendait avec impatience de connaître le verdict final de la DNCG. Celui-ci vient tout juste de tomber et le club marseillais va enfin pouvoir lancer son mercato. Trois recrues pourraient être annoncées dans les prochaines heures.

Bonne nouvelle ! Les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont pouvoir accélérer sur le mercato. En effet, le verdict de la DNCG attendu depuis plusieurs semaines est enfin tombé. Les voyants sont aux vers pour le club marseillais qui va pouvoir recruter sans la moindre contrainte imposée par le gendarme financier du football français.

Le mercato va ainsi pouvoir débuter pour l’OM a vu lui échapper une cible prioritaire cette semaine : Axel Witsel. Ce dernier s’est finalement engagé avec l’Atlético Madrid alors qu’il était tout proche de signer à Marseille.

3 recrues jeunes recrues pour la réserve ?

Selon les informations du journal l’Equipe, l’OM devrait toutefois annoncer trois recrues dans les prochaines heures. Il s’agit de trois jeunes joueurs en post formation : Le gardien belge Jelle Van Neck (FC Bruges, 19 ans), le milieu défensif turc Bartug Elmaz (Galatasaray, 19 ans) et l’attaquant camerounais Regis Mughe (Brasseries du Cameroun, 18 ans).

Ces recrues devraient d’abord évoluer avec la réserve.

« La DNCG nous surveille et pourrait nous déranger… » — De Bono

Dans le dernier numéro de notre émission « Débat Foot Marseille », l’ancien joueur de l’OM et consultant pour FCM évoquait l’incertitude autour du verdict de la DNCG qui empêchait l’OM de lancer son mercato.

« Ils ont fait venir en fin de saison un directeur du financier pour cadrer tout cela, pour assainir un peu tout ce qu’il n’allait pas pour que ça puisse bien se passer devant la DNCG en ce moment. J’espère que tous les papiers ont été fournis et de bonne manière surtout parce qu’on sait que la DNCG nous surveille de très près et qui pourrait un petit peu nous déranger. Ce ne serait pas le moment parce qu’il y a la Ligue des Champions, parce que l’OM doit aussi récupérer des joueurs pour essayer de bien figurer dans cette compétition et dans le championnat pour avoir une continuité dans le travail. Il ne faut néanmoins pas qu’ils se loupent et que ça tarde un peu trop pour que l’on ne soit pris en grippe. Je souhaite que l’OM fournisse tous les documents et surtout arrive à donner satisfaction à la DNCG pour qu’on puisse être, à l’avenir, assez tranquille pour que l’OM puisse avoir les joueurs qu’ils veulent, et surtout pour ne pas que les joueurs qui devaient venir se sentent un petit peu bloqué à ce sujet. Comme Witsel, qui risque peut-être de partir ailleurs à cause de la DNCG. Même les joueurs libres ne peuvent pas signer à l’Olympique de Marseille. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)