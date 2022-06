OM – DNCG / McCourt : L’étonnante révélation de Romain Molina !

L’Olympique de Marseille attend de connaître le verdict final de la DNCG. Sauf coup de théâtre, celui-ci est attendu dans la journée. Le journaliste indépendant Romain Molina a d’ailleurs fait une révélation étonnante ce jeudi matin à ce sujet.

Sur son compte Twitter, le journaliste indépendant Romain Molina a révélé une information importante concernant le passage de l’Olympique de Marseille devant la DNCG. On apprend ainsi que le propriétaire de l’OM a demandé une audience privée avec le patron du gendarme financier du football français.

« Pour l’OM, McCourt avait demandé une discussion seul en privé avec le patron de la DNCG, Mickeler. Aucune idée de la teneur des propos. » Romain Molina – Source Twitter – 23/06:2022

Ils ont fait venir en fin de saison un directeur du financier pour cadrer tout cela, pour assainir un peu tout ce qu’il n’allait pas pour que ça puisse bien se passer devant la DNCG en ce moment. J’espère que tous les papiers ont été fournis et de bonne manière surtout parce qu’on sait que la DNCG ce sont quand même des gendarmes de la Ligue qui nous surveillent de très près et qui pourraient un petit peu nous déranger. Ce ne serait pas le moment parce qu’il y a la Ligue des Champions, parce que l’OM doit aussi récupérer des joueurs pour essayer de bien figurer dans cette compétition et dans le championnat pour avoir une continuité dans le travail. Il ne faut néanmoins pas qu’ils se loupent et que ça tarde un peu trop pour que l’on ne soit pris en grippe. Ces gens-là surveillent les français en général comme Bordeaux ou Bastia, pas spécialement Marseille. Cela me dérange pour ces trois clubs même si Bordeaux est vraiment en danger. Je souhaite que l’OM fournisse tous les documents et surtout arrive à donner satisfaction à la DNCG pour qu’on puisse être, à l’avenir, assez tranquille pour que l’OM puisse avoir les joueurs qu’ils veulent et surtout pour ne pas que les joueurs qui devraient venir se sentent un petit peu bloqué à ce sujet. Comme Witsel, qui risque peut-être de partir ailleurs à cause de la DNCG. Même les joueurs libres pourraient être un blocage pour l’Olympique de Marseille. Enfin, je souhaite que McCourt et son équipe puissent donner tous les renseignements du moins possibles pour que ça puisse avancer. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)