Mercato OM : 4 noms proposés par l’After pour remplacer Habib Beye !

L’avenir de Habib Beye sur le banc de l’OM continue d’alimenter les débats après l’échec de la qualification en Ligue des champions. Jeudi soir dans Génération After sur RMC, plusieurs consultants ont évoqué différents profils susceptibles de prendre les commandes du club marseillais la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2027 depuis sa nomination en février, Habib Beye reste fragilisé par la fin de saison décevante de l’Olympique de Marseille. Dans ce contexte, l’émission Génération After a dressé une liste de techniciens susceptibles de relancer le projet sportif marseillais.

A lire aussi : Mercato OM : On a une idée du montant à récupérer avant le 30 juin !

Christophe Galtier présenté comme le profil idéal

Le premier nom avancé est celui de Christophe Galtier. Toujours sous contrat avec Neom, l’ancien entraîneur du PSG, de Lille et de Saint-Étienne possède une solide expérience de la Ligue 1. Consultant pour RMC Sport, Maxime Chanot estime que son profil correspond parfaitement aux besoins actuels du club phocéen.

“Il faut un entraîneur qui connaisse la maison et on connaît le lien de Galtier avec l’OM. Il a la mentalité du club, l’expérience de la Ligue 1 et il a déjà gagné avec le PSG, Saint-Etienne et avec Lille dans une Ligue 1 qui était ultra dominée par le PSG.”

L’ancien défenseur insiste également sur sa capacité à gérer des vestiaires de haut niveau, un aspect jugé essentiel dans le contexte marseillais. Le fait que Christophe Galtier puisse arriver sans indemnité de transfert représente aussi un argument économique important pour un OM amené à maîtriser ses dépenses.

Hütter, Bordalás et Heinze également cités

De son côté, Elton Mokolo a proposé deux profils différents mais expérimentés. Le consultant a notamment évoqué Adi Hütter, récemment passé par Monaco. “Il est déjà passé par la Ligue 1 et il a eu deux podiums de suite. Dans un contexte où il devait relancer Monaco qui sortait d’une sixième place, il a contribué à deux podiums de suite.”

Autre nom cité, celui de José Bordalás, actuel entraîneur de Getafe. Le technicien espagnol est apprécié pour sa capacité à obtenir des résultats avec des moyens limités.

Enfin, Walid Acherchour a évoqué la piste Gabriel Heinze, ancien défenseur emblématique de l’OM entre 2009 et 2011 et actuellement adjoint de Mikel Arteta à Arsenal. “C’est un ancien de l’OM, il est adjoint d’Arteta. Tous les coachs sont des paris.”

Pour l’heure, aucune décision officielle n’a été annoncée concernant l’avenir de Habib Beye, mais les débats autour du futur entraîneur de Marseille s’intensifient déjà à l’approche du mercato estival.