Mercato OM : 40-50M€ c’est le prix qui doit être visé »

Indispensable la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi garde un rôle important dans le système d’Igor Tudor alors que de nombreux courtisans se pressent au portillon à l’approche du mercato hivernal.

Convoqué avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2022, Mattéo Guendouzi n’a joué qu’un seul match pendant la compétition : c’était la rencontre face à la Tunisie (0-1). Comme tous ses coéquipiers, le joueur marseillais a pu disposer de quelques jours de repos après la finale perdue face à l’Argentine.

Hier soir, l’ancien Gunners était absent du groupe pour affronter Toulouse en raison d’un coup à la cheville. L’OM s’est bien débrouillé sans Guendouzi en marquant six buts. Dans Débat Foot Marseille, le journaliste Adam Manseur (Les Réservistes) se questionne sur son avenir à l’OM.

» C’est vrai qu’avoir un joueur aussi important et aussi charismatique pour l’OM, ça ferait mal. Les supporters sont attachés à ce joueur là, c’est une figure, c’est le visage de cet OM là et pour moi c’est peut-être le joueur qui résume le mieux ce qu’à réussi à faire Longoria sur le marché des transferts, il a les qualités mentales et footballistiques pour jouer à l’OM. Après je sais de certaines sources qu’entre Tudor et Guendouzi c’est pas du tout l’amour fou. Je sais aussi que depuis son retour de la Coupe du Monde, il y a des frictions avec Igor Tudor. S’il doit partir, il partira, c’est-à-dire qu’aucun joueur n’est irremplaçable. Je me rappelle des débats sur Saliba, sur Kamara, qui sont des joueurs qui ont été aussi importants que Guendouzi la saison dernière. Aujourd’hui on ne parle plus trop d’eux, rien n’est plus important que le collectif. Même Pablo Longoria le disait, Gerson s’il ne se sent pas bien, on lui trouvera un club et il partira. Ça n’empêche pas l’OM d’en passer six. Malgré tout ça reste une déception, je pensais que ça allait être un joueur qui aurait pu vraiment s’inscrire sur le très long terme à l’OM, mais il est mal utilisé… S’il est utilisé pour jouer numéro 10 derrière les deux autres attaquants, ce n’est pas forcément son meilleur poste. S’il y a 40-50 millions qui entrent, je pense que ça doit être le prix qui doit être visé. Si derrière tu arrives à aller chercher un très bon 10, un qui est capable de jouer derrière Sanchez pour le coup ça serait intéressant. De toute manière, Tudor ne le mettra jamais dans son double pivot. Il l’a expliqué grâce aux analyses datas : Guendouzi c’est peut-être un joueur qui court beaucoup, mais c’est pas un joueur qui récupère, je suis obligé de lui donner raison là dessus. Guendouzi, faire le match qu’a fait Rongier ce soir d’un point de vue purement défensif, je ne sais pas s’il en est capable. Par contre, pour prendre le ballon, gagner des mètres, avoir cette dernière passe, se projeter, sonner la révolte…etc Bien sûr que c’est un joueur bien plus fort que Rongier sur cet aspect là. Mais d’un point de vue défensif, de toute façon il partira toujours avec Rongier-Veretout. Ce double pivot là, il ne bougera pas jusqu’à la fin de la saison. » Adam Manseur – Débat Foot Marseille – 29/12/2022

