OM – Pierre Ménès souligne « l’action assez improbable du match »

L’Olympique de Marseille s’est imposé très largement face à Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade vélodrome. L’ancien consultant de Canal + Pierre Ménès est a donné son sentiment sur la performance des olympiens sur sa chaine youtube

Le journaliste Pierre Ménès a livré son analyse de la belle et large victoire de l’OM contre Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade Vélodrome :

« Marseille a fait exploser Toulouse beaucoup trop junior pour ce genre de match, ce genre d’affrontement et ce genre d’ambiance. Ronger a ouvert le score sur un centre de Gigot, ça c’est l’action assez improbable du match. Le centre est impeccable et la volée aussi, donc si ça ne vous plait pas n’en dégoutez pas les autres. Et en seconde période, la fatigue aidant, les toulousains ont explosé de toute part. Il y a eu aussi ce but magnifique de Kolasinac et celui de Payet. C’est un OM qui revient bien dans ce championnat avec exactement le même style que d’habitude et pourtant il manquait des joueurs. Il faudra évidemment compter sur l’OM sur cette deuxième partie de saison. » Pierre Ménès – Source : Pierro Le Foot Youtube (29/12/2022)

