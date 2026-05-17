Mercato OM : 70 M€, 25 M€… les prix de départ déjà fixés pour le grand ménage de l’été

L’Olympique de Marseille prépare une véritable révolution lors du prochain mercato estival. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen doit impérativement vendre avant le passage devant la DNCG afin d’alléger sa masse salariale et rééquilibrer ses comptes après une saison extrêmement compliquée.

Et plusieurs joueurs majeurs de l’effectif disposent déjà d’une estimation de départ.

Le dossier le plus important concerne Mason Greenwood. Malgré une fin de saison tendue et des performances jugées irrégulières, l’attaquant anglais conserve une énorme cote sur le marché européen. L’Équipe explique que l’OM espère récupérer entre 70 et 80 millions d’euros grâce à une future vente. Plusieurs clubs anglais, espagnols, italiens et allemands surveillent sa situation, même si Manchester United récupérera un pourcentage conséquent sur un éventuel transfert.

En défense, Leonardo Balerdi pourrait également rapporter gros à Marseille. Déjà très courtisé l’été dernier, l’Argentin est estimé autour de 25 millions d’euros. Des clubs italiens et anglais restent intéressés par son profil malgré une saison difficile collectivement.

A lire aussi : OM – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

Au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’OM. Le club marseillais espère récupérer une somme importante pour l’international danois afin de réduire une masse salariale devenue trop lourde.

Arthur Vermeeren, prêté cette saison, ne devrait pas être conservé définitivement, tandis que Timothy Weah, Amine Gouiri et Timber disposent eux aussi d’un avenir incertain selon L’Équipe.

Concernant Gouiri, l’OM pourrait réclamer environ 20 millions d’euros en cas d’offre satisfaisante. Timber, lui, pourrait être revendu autour de 20 à 25 millions d’euros après une saison contrastée.

Enfin, les dirigeants olympiens n’excluent aucun départ. Toujours selon le quotidien sportif, toute offre importante sera étudiée dans les prochaines semaines afin de permettre au futur directeur sportif Grégory Lorenzi de reconstruire un effectif plus compétitif et financièrement plus équilibré.