Mercato OM : 9ᵉ recrue imminente ! Emerson Palmieri arrive ce soir !

L’Olympique de Marseille s’apprête à officialiser sa 9ᵉ recrue de l’été : Emerson Palmieri. L’ancien latéral de l’OL est attendu ce soir à Marseille, pour finaliser son transfert depuis West Ham, dans un transfert sec évalué à 700 000 €, avec 300 000 € de bonus possibles.

Cette arrivée confirme la volonté des dirigeants marseillais de renforcer encore l’effectif de Roberto De Zerbi, alors que la saison vient tout juste de débuter.

🚨🔵⚪️ ✅ Accord TOTAL entre West Ham & l’OM pour Emerson Palmieri !

💰 Transfert : 1M€ bonus inclus

✍️ Contrat de 2 ans (+1 en option)

🛫 Le latéral italien va rejoindre Marseille !#TeamOM #MercatOM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025

Un renfort low-cost mais stratégique

Le club phocéen réalise un coup malin sur le plan financier. Dans un marché des transferts en constante inflation, réussir à signer un joueur expérimenté comme Emerson pour un montant de 700 000 € (plus bonus). À 31 ans, Emerson Palmieri dispose d’une expérience solide. International italien, il a remporté l’Euro 2021 avec la Squadra Azzurra, mais aussi la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec Chelsea. Son passage à l’OL (2021–2022) constitue un atout supplémentaire puisqu’il connaît déjà les exigences de la Ligue 1 et les spécificités du football français.

Pourquoi l’OM mise sur Emerson Palmieri

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’arrivée d’Emerson répond à une nécessité : consolider le côté gauche de la défense, jugé fragile ces derniers mois. Son profil, à la fois solide défensivement et capable d’apporter offensivement, correspond parfaitement aux besoins du technicien italien.

Polyvalent, Emerson peut évoluer dans un système en 4-2-3-1 comme en 3-4-2-1. Sa capacité à combiner avec un ailier offensif ou à coulisser vers l’axe en phase de possession offre des solutions supplémentaires dans l’animation du jeu marseillais.