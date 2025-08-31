Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : 9ᵉ recrue imminente ! Emerson Palmieri arrive ce soir !
OM Actualités

Mercato OM : 9ᵉ recrue imminente ! Emerson Palmieri arrive ce soir !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille s’apprête à officialiser sa 9ᵉ recrue de l’été : Emerson Palmieri. L’ancien latéral de l’OL est attendu ce soir à Marseille, pour finaliser son transfert depuis West Ham, dans un transfert sec évalué à 700 000 €, avec 300 000 € de bonus possibles.

Cette arrivée confirme la volonté des dirigeants marseillais de renforcer encore l’effectif de Roberto De Zerbi, alors que la saison vient tout juste de débuter.

 

Un renfort low-cost mais stratégique

A lire aussi : Mercato OM : 26M€ bonus compris pour la 8e recrue ?

 

Le club phocéen réalise un coup malin sur le plan financier. Dans un marché des transferts en constante inflation, réussir à signer un joueur expérimenté comme Emerson pour un montant de 700 000 € (plus bonus). À 31 ans, Emerson Palmieri dispose d’une expérience solide. International italien, il a remporté l’Euro 2021 avec la Squadra Azzurra, mais aussi la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec Chelsea. Son passage à l’OL (2021–2022) constitue un atout supplémentaire puisqu’il connaît déjà les exigences de la Ligue 1 et les spécificités du football français.

 

Pourquoi l’OM mise sur Emerson Palmieri

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’arrivée d’Emerson répond à une nécessité : consolider le côté gauche de la défense, jugé fragile ces derniers mois. Son profil, à la fois solide défensivement et capable d’apporter offensivement, correspond parfaitement aux besoins du technicien italien.

Polyvalent, Emerson peut évoluer dans un système en 4-2-3-1 comme en 3-4-2-1. Sa capacité à combiner avec un ailier offensif ou à coulisser vers l’axe en phase de possession offre des solutions supplémentaires dans l’animation du jeu marseillais.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823