Mercato OM : A Rennes, on se félicite d’avoir contrecarrer les plans marseillais !

A la recherche d’un latéral gauche pour remplacer Renan Lodi, parti à Al Hilal en Saudi League, l’Olympique de Marseille avait coché le nom d’Adrien Truffert. Florian Maurice se félicite d’avoir conservé certains de ses éléments forts !

Au micro de Prime Vidéo à la fin de ce mercato hivernal, Florian Maurice a fait le bilan de son recrutement. Le directeur sportif du club breton affirme ne pas avoir réussi à aller au bout de son mercato mais se félicite cependant d’avoir conserver certains éléments forts. On pense forcément à Adrien Truffert qui a longtemps été lié à l’OM avant que le club ne passe sur Quentin Merlin, arrivé en tant que dernière recrue cet hiver.

Nos joueurs, c’était aussi bien de les garder

👀 Le directeur sportif du @staderennais Florian Maurice fait le bilan du mercato hivernal !#SRFCMHSC pic.twitter.com/T7rUN2e7Gy — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 3, 2024

« Oui on est plutôt satisfait de manière globale même si au départ on avait évoqué des perspectives avec le coach à son arrivée. On a essayé, malheureusement on n’a pas réussi à aller au bout des choses. On avait aussi envie de conserver une certaine dynamique qui existe depuis quelques semaines maintenant. Il était indispensable de l’accentuer avec les joueurs qui font déjà partie de l’effectif depuis le début de la saison. C’était aussi bien de les garder », a expliqué le directeur sportif sur Prime Vidéo.

« On a traité Clauss comme un mal propre, finalement, on n’a pas réussi à le vendre, on va dire que c’est un bon gars »

Dans l’émission « l’After Foot », Daniel Riolo a fustigé le président de l’OM Pablo Longoria sur la gestion du cas Jonathan Clauss, qui a été poussé vers le départ dans les derniers jours du mercato, en raison de son comportement et de ses récentes performances.

« On a traité Clauss comme un mal propre pour qu’il ait une sale image et qu’on le dégage. Finalement, on n’a pas réussi à le vendre. Maintenant, on va dire que c’est un bon gars (Jonathan) Clauss, il va rester. Je pense que ça va être ça le discours, a déploré Riolo. Ce qui va arriver, c’est une réhabilitation qui va passer par l’entraîneur et puis tout le monde fermera sa gueule derrière. Comme il est là, il faut bien qu’il joue », a-t-il ajouté.