Mercato OM : Abdelli, Vaz, Hadj Moussa… Les 5 infos majeures de la semaine

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille s’est nettement accéléré ces derniers jours. Entre un dossier prioritaire qui patine, une vente majeure déjà actée et plusieurs pistes étudiées en coulisses, voici les cinq informations essentielles à retenir cette semaine côté OM.

1. Himad Abdelli, priorité de l’OM… mais Angers résiste

L’Olympique de Marseille a clairement fait de Himad Abdelli l’une de ses priorités du mercato. Le milieu international algérien s’est déjà mis d’accord avec le club phocéen pour un contrat de cinq ans et souhaite rejoindre Marseille dès cet hiver.

En revanche, Angers SCO freine toujours les négociations. Une première offre marseillaise estimée à 2 millions d’euros plus des bonus a été refusée, le club angevin réclamant environ 4 millions d’euros pour libérer son joueur, sous contrat jusqu’en juin.

2. Robinio Vaz officiellement transféré à l’AS Roma

C’est désormais acté : Robinio Vaz a quitté l’OM pour s’engager avec l’AS Roma. Révélation de la première partie de saison, l’attaquant de 18 ans a été transféré pour un montant estimé à environ 25 millions d’euros bonus compris.

Cette vente s’inscrit pleinement dans la stratégie du club marseillais, qui a choisi de valoriser un jeune joueur arrivé pour une somme très modeste afin de dégager une marge financière importante pour la suite du mercato.

3. Pierre-Emile Højbjerg ne bougera pas cet hiver

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Pierre-Emile Højbjerg ne quittera pas l’OM lors de ce mercato hivernal. Le milieu danois est pleinement engagé dans le projet marseillais et se concentre sur les objectifs sportifs du club.

La direction olympienne considère le joueur comme un élément clé de l’équilibre de l’équipe, ce qui ferme la porte à toute discussion cet hiver.

4. Anis Hadj Moussa, une piste étudiée mais très compliquée

L’OM continue de sonder le marché offensif et s’intéresse notamment à Anis Hadj Moussa, ailier évoluant à Feyenoord. Le profil plaît, mais le dossier s’annonce complexe en raison d’une valorisation très élevée et d’une concurrence étrangère importante.

À ce stade, aucune avancée concrète n’a été enregistrée.

5. Angers rêve d’un prêt de Neal Maupay

Dans les discussions autour du dossier Abdelli, Angers aurait évoqué l’idée d’un prêt de Neal Maupay afin de compenser un éventuel départ. Une option jugée peu crédible côté marseillais, l’OM ne souhaitant pas se séparer de son attaquant en cours de saison.

Le point à retenir dans le mercato OM

Abdelli reste la priorité numéro un , mais Angers fait monter les enchères

Vaz permet à l’OM de renflouer ses caisses

Højbjerg est verrouillé

Des pistes offensives existent, sans urgence immédiate

Maupay ne devrait pas servir de monnaie d’échange

👉 Un mercato encore loin d’être terminé, avec des décisions majeures attendues dans les prochains jours à Marseille.