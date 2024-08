Mercato OM : Accord pour une nouvelle recrue inattendue en attaque !

Alors que l’Olympique de Marseille semblait se concentrer sur la piste Nketiah pour renforcer son attaque, Fabrizio Romano annonce une nouvelle piste déjà bien avancée !

Le journaliste italien explique en effet que le très jeune attaquant allemand Youssoufa Moukoko a décidé de rejoindre l’OM ! Un accord a déjà été trouvé avec le joueur, ne reste plus que les négociations avec le Borussia Dortmund !

Voici la traduction du tweet de Romano : « Youssoufa Moukoko a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Malgré des offres d’au moins 5 autres clubs européens, Moukoko veut le projet marseillais. Un accord avec le joueur a déjà été trouvé. Les négociations sont en cours entre l’OM et le BVB pour un prêt avec option d’achat. « Here we go » en approche. »

🚨⚪️🔵 EXCLUSIVE: Youssoufa Moukoko has decided to join Olympique Marseille!

Despite bids from more than 5 clubs around Europe, Moukoko wants OM project; personal terms agreed.

Negotiations underway between OM and BVB on loan deal with buy option clause.

Here we go, soon ⏳🇩🇪 pic.twitter.com/w0pE1lIsKx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024