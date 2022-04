Mercato OM : Accord trouvé avec Alvaro ?

En froid avec son entraineur et avec le club, Alvaro ne s’entraine plus à Marseille. Le défenseur est parti en Espagne pour se « ressourcer », il pourrait finalement ne plus jamais revenir au club, son contrat devrait être résilié…

L’avenir d’Alvaro s’est obscurci depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Malgré une prolongation de contrat signé l’année dernière, le défenseur n’entre pas dans les plans du coach. Malgré son attachement au club et à la ville, le profil de jeu de l’Espagnol ne convient pas au technicien argentin. L’OM aurait trouvé un accord pour résilier son contrat qui courait jusqu’en 2024. En effet, selon nos FootMercato, « tout est déjà bouclé pour cette résiliation, qui devrait intervenir dans les tout prochains jours. Les montants de l’opération n’ont pas filtré, mais Marseille va lâcher un très gros chèque pour se débarrasser de son ancien vice-capitaine. »

Info : Alvaro Gonzalez s’est mis d’accord avec l’OM pour une résiliation de contrat. Elle devrait être officialisée dans les prochains jours. Le défenseur espagnol, sous contrat jusqu’en 2024, va récupérer un très gros chèque de la part du club phocéen.https://t.co/uLdBuTFCMC — Sébastien Denis (@sebnonda) April 5, 2022





Alvaro Gonzalez aimerait trouver un club au Moyen-Orient pour y trouver un gros contrat, mais il serait aussi ouvert à un retour en Liga. Il faut par contre que le club soit disposé à lui offrir à minima 1,5 M€ net par an. Le départ d’Alvaro peut-il poser des problèmes en défense d’autant que Leo Balerdi est forfait jusqu’à la fin de la saison ? Sampaoli assume ce risque comme il l’avait expliqué en conférence de presse la semaine dernière.

Sampaoli sait que cela peut causer des problèmes en cas de blessure

Logiquement, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’absence d’Alvaro, le coach argentin n’a pas été très clair dans sa réponse : « Avaro est en Espagne, en accord avec le club. C’est un peu difficile pour l’avenir, mais il faut voir la réalité des faits. Il y aura des inconvénients s’il y a des blessures, il y a déjà des joueurs blessés comme Balerdi et Konrad. Ce n’est pas très clair non plus. On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons ».

S’il aurait pu plier bagages l’hiver dernier, c’est surtout car l’OM le poussait à trouver une porte de sortie. Álvaro n’a pas apprécié le comportement du club phocéen à son égard. Ces déclaration ont précipité son départ du club…

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)