Mercato OM : Accord trouvé pour avec un gardien de Dortmund ?

L’Olympique de Marseille cherche activement un gardien de but capable de concurrencer Steve Mandanda la saison prochaine. Ces derniers jours, Pablo Longoria avait entamé des discussions avec l’AS Roma pour Pau Lopez. Un accord semblait même avoir été trouvé. Le président de l’OM semble finalement avoir trouvé un accord avec un autre portier, celui du Borussia Dortmund Roman Bürki.

Ces derniers jours, le gardien de l’AS Roma Pau Lopez semblait être tout proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille. Le président olympien Pablo Longoria s’était déplacé à Milan pour négocier l’arrivée de l’espagnol. La presse italienne indiquait mercredi qu’un accord avait été trouvé avec le club de la louve sous la forme d’un prêt payant de 500 000 euros avec une option d’achat de 15 M€.

Mais fidèle à lui même Pablo Longoria travaille sur d’autres options en parallèle. Mardi on apprenait ainsi que l’OM avait également fait une offre Roman Bürki (30 ans, 1m87), international suisse évoluant au Borussia Dortmund depuis six ans avec un contrat jusqu’en juin 2023.

Cette information relevée par Blick FR a encore pris du poids ces jours-ci. En effet le média allemand RNBVB média affirme désormais qu’un accord a été trouvé avec le Borussia pour le transfert de l’international Suisse Roman Bürki. Ce dernier serait ainsi sur le point de s’engager avec l’Olympique de Marseille. Le montant du transfert serait d’environ 5 millions d’euros.

