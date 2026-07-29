Mercato OM : Acherchour croit que Genesio peut relancer ce flop !

De retour à Marseille après son prêt à Wolverhampton, Angel Gomes prépare la nouvelle saison avec l’OM. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs anglais, le milieu de terrain pourrait bénéficier de l’arrivée de Bruno Genesio pour retrouver une place importante dans l’effectif olympien.

Acherchour croit à une relance sous Genesio

Angel Gomes pourrait profiter du changement d’entraîneur pour repartir sur de nouvelles bases. Dans l’émission L’After Foot, sur RMC, Walid Acherchour a estimé que le profil du milieu anglais pouvait correspondre aux idées de Bruno Genesio.

« Je n’ai pas encore vu de match, mais un mec comme Angel Gomes sous Bruno Genesio, même s’il avait été très décevant l’année dernière, après faudra voir avec son salaire, s’ils peuvent le payer et s’il n’y a pas d’offre en Angleterre, mais ce registre-là en Ligue 1, ça peut être un joueur utile si on retrouve le vrai Angel Gomes, pas son cousin. »

Arrivé libre à l’OM durant l’été 2025, Angel Gomes n’était pas parvenu à s’installer durablement avant d’être prêté à Wolverhampton en février dernier. Ce départ temporaire avait été officialisé par le club marseillais.

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Un avenir encore incertain à Marseille

Avant son prêt, le milieu de 25 ans avait disputé 20 rencontres avec l’OM, pour quatre buts et une passe décisive. Désormais revenu à la Commanderie, il participe à la préparation sous les ordres de Bruno Genesio.

Son avenir reste néanmoins ouvert. Selon TEAMtalk, Coventry et Hull City figurent parmi les clubs anglais intéressés par son profil. Wolverhampton disposait d’une option d’achat, mais celle-ci n’a pas été activée après la relégation du club en Championship.

En l’absence d’un transfert, Angel Gomes pourrait donc disposer d’une nouvelle opportunité à Marseille. Bruno Genesio devra déterminer si ses qualités techniques peuvent s’intégrer à son projet de jeu et lui permettre de retrouver le niveau affiché auparavant en Ligue 1.